Gazze’de ölüm, Batı Şeria’da şiddet sürüyor

Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump’ın dayattığı emperyalist ateşkesi ihlalleri süren İsrail, Batı Şeria’daki işgalini genişletmek için sistematik şiddetine de hız verdi. İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre güneydeki Han Yunus kenti, İsrail ordusunun bombardımanlarıyla sarsılırken, Gazze kenti de sahil kesiminden İsrail hücumbotlarından açılan ateşlerle, saldırılara maruz kaldı.

Gazze’deki kırılgan ateşkesi sürekli ihlal eden İsrail ordusu Batı Şeria'nın Silvad beldesinde baskına karşı çıkan Filistinliler ile yaşanan arbedede 15 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü. İsrail askerlerinin sağlık ekiplerinin ulaşmasını engellediği çocuk yaşamını yitirdi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzlerce kişi, soykırımın durdurulmasını ve İngiltere'nin İsrail'e silah satışına son vermesini talep etti. Protestolarda konuşan İşçi Partisinin eski lideri ve sol “Senin Partin’in” kurucusu Jeremy Corbyn, Gazze’deki süren soykırım ve insani krize dikkat çekerek “Bu Gazze halkı için barış değil” dedi.

YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırıların yanı sıra yerleşimci şiddetinde de artış sürüyor. Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir çiftlikte koyunlara saldırarak öldürdüğü anların güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. 27 Ekim’de yaşanan olayda Yüzleri maskeli saldırganlar, 6 koyun ve kuzuyu öldürdü Filistinlilere ait bir araca da zarar verdi.

İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’da 25 bin dönümlük alanda Filistinli çiftçilerin zeytin hasadını yasakladığı bildirildi. İsrail ayrıca Batı Şeria'daki Filistinli çiftçilere yardım etmeye çalışan iki ABD'li aktivist hakkında sınır dışı kararı aldı. Gönüllülerin zeytin hasadı için bölgeye gelmesini sağlayan sivil toplum kuruluşları, bu iki Yahudi kadının da aralarında bulunduğu 11 kişinin Nablus yakınlarındaki Burin köyüne ulaşamadan gözaltına alındığını perşembe duyurdu.