Gazze’de şafak katliamı

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Gazze’de işgal operasyonu başlatan İsrail yeni katliamlara imza attı. İsrail uçaklarının dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 153 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail uçakları, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı “güvenli bölgelerdeki” çadır kentleri bombalarken hastaneler kuşatıldı.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırlara düzenlediği saldırısında en az 37 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi yaralandı.

GÜVENLİ BÖLGEYİ VURDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 53 bin 339'a, yaralıların sayısının da 121 bin 34'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 3 bin 193 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 8 bin 993 kişinin de yaralandığı belirtildi.

HASTANE KUŞATILDI

Bakanlık ayrıca İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi’ni kuşatarak yoğun şekilde hedef almaya başladığını bildirdi. “Acil” koduyla yapılan açıklamada yaralıların hastaneye ulaşımını engellediği vurgulanarak “İsrail güçleri hastaneleri hizmet dışı bırakmayı amaçlayan sistematik saldırılarını artırdı. Hastane içerisindeki sağlık personeli, hastalar ve yaralılar için acilen koruma sağlanması çağrısında bulunuyoruz” denildi.

Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan es-Sultan da İsrail güçlerinin hastane çevresinde hareket eden herkese ateş açtığını söyledi.

5 GAZETECİ DAHA KATLEDİLDİ

İsrail’in yoğun hava saldırılarında aralarında kadın gazetecinin de bulunduğu 5 basın mensubu yaşamını yitirdi. Bazı gazetecilerin, saldırı anında aileleriyle birlikte oldukları ve tüm aile fertlerinin hayatını kaybettiği aktarıldı. 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen basın mensuplarının sayısının 222'ye yükseldiği kaydedildi.

KALICI İŞGAL OPERASYONU

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu turunun sona ermesinin ardından İsrail, Gazze’deki saldırılarına hız verdi.

Gazze’deki işgalini genişleten İsrail ordusu, cuma günü “Gideon’un Savaş Arabaları” operasyonunu başlatmıştı.

İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını onayladığı aktarılmıştı. İsrail basınında, planın 3 aşamadan oluştuğu ve en erken ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu turu sona erene kadar sürecek hazırlık aşamasında ateşkes anlaşmasına ulaşılamazsa yoğun saldırılar ve Gazze’deki Filistinlilerin güneye sürgün edileceği ikinci aşamaya geçileceği aktarılmıştı. İsrail askerlerinin kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedilmişti.