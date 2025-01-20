Gazze’de silahlar sustu

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İsrail’in 15 aydır on binlerce Filistinliyi katlederek dünyanın gözü önünde enkaza çevirerek soykırıma imza attığı Gazze’de silahlar, 471 gün sonra sustu. İsrail son ana kadar saldırılarını sürdürürken Hamas’ın Gazze’den ilk gün serbest bırakılacak esirlerin listesini yayımlaması sonrası Gazze’de ateşkes yürürlüğe girdi.

İsrail’in 471 günlük saldırılarında Gazze’deki can kaybı en az 46 bin 913, yaralı sayısı da en az 110 bin 750 olarak açıklandı. Gazze’deki 2,3 milyona yakın nüfusun neredeyse tamamı yerinden edildi.

SON ANA KADAR ÖLDÜRDÜ

Hamas’ın esir listesini yayımlaması öncesi Gazze’de ateşkesin devreye girip girmeyeceğine dair belirsizliği yaşandı.

Ateşkesin Türkiye saati ile 09.30’da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, “teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar” ateşkesin devreye alınmayacağını duyurdu. Bu sırada İsrail ordusu Gazze’ye saldırılarını sürdürüp en az 24 Filistinliyi daha katletti. Ateşkes devreye girmeden önce aşırı sağcı İsrailliler, Gazze sınırına gelerek İsrail’in hava saldırılarını izledi.

Dün sabah saatlerinde başta Gazze olmak üzere tüm dünyada gergin bekleyiş sürerken öğlene doğru Gazze’den serbest bırakılacak 3 İsrailli kadın esirin listesi İsrail’e teslim edildi. Ardından ateşkes 12.15’te yürürlüğe girdi.

Hamas’ın esir tuttuğu 24 yaşındaki Romi Gonen, 28 yaşındaki Emily Damari ve 31 yaşındaki Doron Steinbrecher İsrail güçlerine teslim edildi. Hamas, İsrailli esirlere karşılık serbest bırakılacak 90 Filistinli mahkûmun isimlerinin yer aldığı bir liste vereceğini bildirdi. İsrail Başbakanlığı ise yaşayan diğer 4 rehinenin 7 gün içinde serbest bırakılacağını açıkladı.

GAZZE’DE SEVİNÇ

Gazzeliler ateşkesin başladığı anlarda büyük sevinç ve coşku yaşadı. Ateşkesin başladığının duyurulmasıyla, özellikle yerinden edilen ailelerin kaldığı çadır kampları başta olmak üzere tüm Gazze Şeridi’nde kutlamalar yapıldı. Gazzeliler Filistin direniş güçlerine destek sloganları atarken ellerinde Filistin bayraklarıyla konvoylar oluşturan gençler “Burada kalacağız” marşını söyledi. Ateşkesle birlikte Gazze’de yerinden edilen Filistinliler, evlerinin bulunduğu bölgelere dönmeye başladı.

YARDIM GİRMEYE BAŞLADI

Mısır tarafındaki Refah Sınır Kapısından insani yardım TIR’ları, İsrail’in aylardır açlığı silah olarak kullandığı Gazze’ye giriş yapmaya başladı. Filistin kaynakları, Kerem Ebu Salim Sınır Kapısına ulaşan 95 TIR’ın Gazze’ye giriş için ateşkesin yürürlüğe girmesini beklediğini aktarmıştı. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Ajansı’nın (UNRWA) 4 bin tır dolusu insani yardımının da Gazze Şeridi’ne girmek için hazır beklediği bildirilmişti. Hamas’ın ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada ise “Ateşkesin yürürlüğe girmesiyle, aziz halkımızın kararlılığı ve sabrının, Siyonist terör ve ölüm makinesi karşısındaki kahramanca direnişimizin efsanevi kararlılığının meyvesi olan anlaşmanın şartlarını uygulama yönündeki taahhüdümüzü teyit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. İsrail hapishanelerinde tutulan tüm Filistinlilere değişmez bir söz verildiği kaydedilen açıklamada, “Kahraman esirlerimizin bugünden itibaren özgürlük vakti geldi” denildi.

Hamas ile İsrail arasında yapılan anlaşmanın ilk aşamasına göre Gazze’deki 33 İsrailli esire karşılık yaklaşık bin 700 Filistinliyi serbest bırakacak. Bu kişiler arasında müebbet hapis cezası alanlar, çocuklar ve kadınlar bulunuyor. Ancak kesin isimler ve sayılar, 42 günlük uygulama süreci boyunca aşamalı olarak açıklanacak.

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NETANYAHU KABİNESİNDE ATEŞKES DEPREMİ

Ateşkesin devreye girmesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun aşırı sağcı koalisyon hükümetinde istifalar geldi. Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir ve liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi’nin bakanları, kabinedeki görevlerinden istifa etti. Ben-Gvir'in yanı sıra, Yitzchak Wasserlauf Necef ve Galile Kalkınma Bakanlığı, Amichai Eliyahu da Miras Bakanlığı'ndan istifa etti. Gazze’de ateşkes devreye girince hükümetten istifa edeceğini açıklayan Ben-Gvir, Netanyahu’nun kendisini koalisyonda kalmaya ikna etmek için kendisine Batı Şeria’daki işgali genişletmek gibi “vaatlerde bulunduğunu” açıklarken Başbakanlık Ofisi bu iddiaları yalanlamıştı.