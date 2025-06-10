Gazze’de sürgün, Suriye’de saldırı

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Gazze’de katliamlarını sürdüren İsrail, Lübnan ve Suriye’de de saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, Suriye’nin Mezraat Beyt Cin bölgesinde Hamas’a bağlı birliklere yönelik insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail basınına göre saldırının 3 Haziran’da, güney Suriye’den İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’ne iki roket ile yapılan saldırıya karşılık olduğu kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz ise Suriye’de cihatçı yönetimin lideri Muhammed Colani’ye hitaben yaptığı açıklamada “7 Ekim’deki gerçekliğe dönüşe izin vermeyeceğiz” dedi ve saldırıların devam etmesi halinde “tam kapsamlı bir karşılık verileceğini” söyledi.

Öte yandan İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki Şehabiye-Kefr Dunin’deki hava saldırısında bir Hizbullah üyesi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.