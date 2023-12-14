Gazze’de telekomünikasyon hizmetleri bir kez daha kesildi

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi, Gazze Şeridi’ndeki telekomünikasyon hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.



İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 69’uncu gününde devam ederken, Gazze Şeridi’ndeki telekomünikasyon hizmetleri bir kez daha kesildi.

Filistin Telekomünikasyon (PALTEL) şirketi tarafından yapılan açıklamada, “Devam eden saldırı nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki tüm telekomünikasyon hizmetlerinin kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyuyoruz. Gazze yeniden karanlığa gömüldü” denildi.

İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde çok kez telekomünikasyon hizmetleri kesintiye uğramıştı.