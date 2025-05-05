Gazze’de yağmacı infazı: İsrail’le birlikte çalışıyorlar

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İsrail'in bir yandan bomba yağdırdığı diğer yandan yardımları engelleyerek açlığa mahkûm ettiği Gazze Şeridi’nde sınırlı sayıda gıdayı yağmalayanlara karşı Hamas harekete geçti.

Reuters'ta yer alan haberde Hamas'ın geçen hafta Gazze’de ağır silahlı çetelerin gıda depolarına ve toplum mutfaklarına saldırdığı olayların ardından çok sayıda yağmacıyı infaz ettiği bilgisi paylaşıldı.

Hamas’tan yapılan açıklamada da İsrail'in, Gazze'yi içerden parçalamak için “yönlendirilmiş ve kiralanmış gruplar” aracılığıyla kaosa sürüklemeye çalıştığı ifade edildi. Hamas’a bağlı İçişleri Bakanlığı’nın yağmacılar ve silahlı çetelerle mücadele etmekle görevli 5 bin kişilik yeni bir güç oluşturduğu belirtilirken Hamas'ın da yağmacılara karşı operasyonlar için Gazze'de saat 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulaması başlattığı kaydedildi.



