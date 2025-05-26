Gazze’de yaşamı sürdüren irade

Atahan UĞUR

İsrail, savaşın başladığı 7 Eklm 2023’ten bu yana ablukaya alarak yardım girişini engellediği Gazze’de katliamlarını sürdürürken hastaneleri ve sağlıkçıları da hedef aldı. Gazze’de sağlık altyapısının neredeyse çökmesiyle Filistinliler, bombalardan ve kurşunlardan kurtulsa bile sistematik aç bırakmanın yanı sıra hastanelere yapılan saldırılar ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle can verdi.

Filistin merkezli Filistin İçin Uluslararası Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi’nden (BDS) doktor Yahya el Haldi*, Gazze’deki sağlık sisteminin durumuna dair BirGün’ün sorularını yanıtladı.

*Güvenlik nedeniyle ismi gizlenmiştir.

Gazze’de sağlık hizmetlerinin durumu nedir? Sağlık çalışanları bu ağır şartlarda nasıl çalışıyor?

Gazze’de iki milyon insan yaşıyor. Sağlık çalışanları, öğretmenler, temizlik işçileri, mühendisler… Hepsi kuşatma altındaki bir topluluğun parçası. Hem kuşatma, hem ağır bombardıman, hem de yerinden edilme ve toplu cezalandırma politikaları sürüyor. Bu nedenle sadece sağlık çalışanları değil, tüm halk orada kalabilmenin ve direnmenin yollarını arıyor. Yaşamın içinde her gün yeni yollar deneniyor. Bu mücadele de artık günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Sağlık çalışanları, özellikle bu şartlar altında en çok ihtiyaç duyulan meslek gruplarından biri. Kuşatma ve bombardıman sonucu yaralanmalar çok fazla, bulaşıcı hastalıklar artmış durumda, ciddi bir beslenme yetersizliği var. Tüm bunlar sağlık krizini derinleştiriyor.

İMKAN YARATIYORLAR

Kuşatma nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme girişleri de engelleniyor. Bu nedenle sağlıkçılara çok daha fazla ihtiyaç var ve ellerindeki kısıtlı imkanlarla insanları tedavi etmeye, yaşamı sürdürmeye çalışıyorlar. Ellerinde ne varsa onunla, hamilelere, beslenme yetersizliğinden hasta olan çocuklara, yaralılara bakım vermeye devam ediyorlar. Korumamız gereken temel duygu, o iradenin kırılmaması.

Örneğin Şifa Hastanesi veya Endonezya Hastanesi’nde hekimler, İsrail’in tahliye emrine rağmen orayı terk etmeden hastaları ve yaralıları tedavi etmeyi sürdürdüler. Ancak bu nedenle bazıları öldürüldü, işkence gördü ya da tutuklandı. Buna rağmen bu mücadeleci tutum, halkın genel iradesinin bir yansıması.

ÖLÜME SÜRÜKLÜYOR

Sağlık neden hedefte?

Siyonist işgal rejimi Gazze’de bir soykırım yürütüyor. Bu yalnızca bombardımanla değil, hastane, okul, fırın, toplanma alanı gibi tüm temel yaşam yerlerinin sistematik olarak yıkılmasıyla yapılıyor. Halkı ölüme sürükleyen bir şiddet uygulanıyor. Bu ağır askeri kuşatma, halkı yavaş yavaş sakat bırakmaya ve yok etmeye yönelik.

7 Ekim’den önce de zaten Gazze yaklaşık 17 yıldır abluka altındaydı. Zaten sınırlı kaynaklarla yaşamaya çalışan bir bölgeydi.

Son iki aydır ise hiçbir şey içeri giremiyor. Sıfır. İki milyon insanın, ağaç yaprakları yemek zorunda kaldığı bir dönemden geçiyoruz. En çok zarar görenler ise yaşlılar kalp hastaları, tansiyon, şeker, diyaliz ve kanser hastaları. Tedavi alamadıkları için ölüyorlar. Doğrudan vurulmasalar bile, bu koşullarda yaşamlarını yitiriyorlar.

İnsanlık olarak çok vahim bir noktaya geldik. Ama bunu yapan siyonist devlet, dünyanın bütün imkanlarına ulaşabiliyor. Bu, insanlığın büyük bir akıl tutulması yaşadığının göstergesi. Güçlü olanın, sömürgeci olanın göz göre göre soykırım işlemesi karşısında kimse hesap sormuyor.

Batı’nın İsrail’e karşı sesi yükselse de bu ne kadar etkili?

Bugün Gazze, Batı’nın ve onun inşa ettiği uluslararası sistemin maskesini düşüren bir kara tarih olarak karşımızda duruyor. Batı bu rejimi hâlâ finanse ediyor. Bir şey yapanlar varsa, onlar da özgürlükten yana duran kurumlar ve bireyler. Dayanışma oluşturuyor, uluslararası anlamda baskı yaratıyorlar. Ancak bu dayanışma, işgal devletine karşı bir kuşatma ile birleşmiyorsa etkili değildir, hatta sahtedir.

Filistin’le dayanışma, bugün oraya sadece yardım göndermekle sınırlı kalamaz. Bu soykırımı durduracak asıl meseleye odaklanmak zorundayız. O da işgal devletine tam bir ambargo uygulamak. Silah, enerji, petrol ve ekonomik ilişkilerin tamamen kesilmesi.