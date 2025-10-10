Gazze’de yeni adım: İsrail’in çekildiği bölgelerde güvenlik konuşlanması

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekildiği bölgelerde düzeni sağlamak ve iki yıldır yaymaya çalıştığı kaosu çözmek için Gazze'deki İçişleri Bakanlığına ait birimlerin konuşlandırılacağı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekildiği bölgelere Bakanlığa bağlı güvenlik birimlerinin konuşlandırılacağı bilgisi verildi.

Açıklamada, birimlerin, düzeni yeniden sağlamak ve İsrail'in iki yıldır yaymaya çalıştığı kaosu çözmek için bu bölgelere yerleştirileceği belirtildi.

Filistinlilerden "kamuya ait veya özel mülkleri korumaları, hayatlarını tehlikeye atacak her türlü eylemden kaçınmaları, polis, güvenlik ve hizmet birimleriyle işbirliği yapmaları" istenen açıklamada, "gelecek günlerde Bakanlığa bağlı ilgili birimlerce çıkarılacak tüm talimat ve yönergelere uyulması" gerektiği vurgulandı.

İsrail ordusu Gazze'de işgal edilen bölgelerdeki askerlerinin kısmi çekilmesine dair görüntüleri paylaşmış ve Mısır'da varılan anlaşma sonrası Gazze Şeridi'nde ateşkesin yerel saatle 12.00'de devreye girdiğini duyurmuştu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin "sarı hat" olarak tanımlanan noktalara doğru kısmi çekilmesinin tamamlandığı belirtilmişti.