Gazze’de yetersiz beslenme: Son 3 haftada bin yetişkin hastaneye başvurdu

Gazze’deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Gazze kentinde yüzlerce kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirtti.

Ebu Silmiyye, Gazze'de yaşanan yetersiz beslenme ve açlıkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, İsrail’in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze kentinde, son üç hafta içinde yaklaşık bin yetişkinin yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye başvurduğunu ifade eden Ebu Silmiyye, bu durumun İsrail’in sürdürdüğü açlık politikasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı.

Kentteki durumun giderek ağırlaştığını aktaran Ebu Silmiyye, "Hastaneye açlık nedeniyle başvuran hastalar ve yaralıların çoğu ciddi derecede yetersiz beslenmeden muzdarip" dedi.

HASTANELER HASTA VE YARALILARLA DOLUP TAŞTI

Ebu Silmiyye, hastanelerin hasta ve yaralılarla dolup taştığını, İsrail’in yoğun bombardımanının ise koşulları daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Son günlerde Gazze şehir merkezine yapılan saldırılar, çok sayıda ölüm ve yaralanmaya yol açarken, İsrail tarafından kent "tehlikeli bir savaş bölgesi" ilan edildi.