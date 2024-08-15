Gazze’deki İsrail katliamında ölü sayısı 40 bini aştı!

İsrail'in aylardır ablukaya aldığı Gazze'de can kaybı 40 bini aştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 300'den fazla gündür havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye ilişkin son durumu paylaştı.

Açıklamada, İsrail’in son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 saldırıda 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 40 bin 5’e, yaralı sayısının ise 92 bin 401’e yükseldiği ifade edildi.

BATI ŞERİA'DA ÖLÜM

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da ise 7 Ekim’den bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 632’ye ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenler arasında 142 çocuk, 9 kadın ve 7 yaşlının bulunduğu belirtildi.

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinliler, defalarca zorla yerinden edildi.

Bu Filistinlilerden bazıları yakınlarının yanına sığınırken bazıları da sokaklarda, okullarda veya park gibi alanlarda zor koşullar altında yaşamaya çalışıyor.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE ÖLÜ VAR

Altyapı, kanalizasyon ağları, elektrik hatları, iletişim ağları ve internetten de yoksun olan bu bölgelerde Filistinliler, salgın hastalıklarla karşı karşıya kalıyor.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisine göre 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana zorla yerlerinden edilenlerin sayısı iki milyona ulaştı.