Gazze’deki Sağlık Bakanlığı duyurdu: 15 Filistinli’nin naaşı teslim alındı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında İsrail’den 15 Filistinlinin naaşının teslim alındığını duyurdu.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim alınan cenazeler, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi’nde Filistin Sağlık Bakanlığı görevlilerine teslim edildi.

Ateşkes anlaşması şartlarına göre, Hamas’ın iade ettiği her bir İsrailli esirin cenazesine karşılık, İsrail'in 15 Filistinlinin cenazesini iade etmesi bekleniyor.