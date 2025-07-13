Gazzeli çocuklar açlıkla sınanıyor

DIŞ HABERLER SERVİSİ

İsrail işgal ve ablukası altındaki Gazze’de savaştan en çok çocuklar etkilendi.

Gazze Şeridi’nde yüzbinlerce çocuk savaşın ortasında açlık tehdidiyle karşı karşıya.

7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda en az 57 bin 882 kişi yaşamını yitirirken binlerce çocuk da öldürüldü.

Gazze’deki hükümet, 5 yaş altı 650 bin çocuğun açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti. Yazılı açıklamada, İsrail’in, saldırıların yanı sıra 2 Mart’tan bu yana sınır kapılarını kapatarak yardım girişlerini engellemesinin yol açtığı sonuçlara işaret edildi. İsrail’in 103 gündür kapıları tamamen kapatması sonucu bölgedeki kıtlık riskinin arttığı ve yüz binlerce insanın ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi. "Uluslararası toplumun utanç verici sessizliğinin ortasında yaklaşık 1,1 milyon çocuk nüfusunun bulunduğu Gazze Şeridi’nde açlığın 5 yaş altı 650 bin çocuğu tehdit ediyor" denildi.

Açıklamada, "İşgal güçleri tüm sınır kapılarını, geçişleri kapatıyor; gıda, ilaç ve yakıt girişini engelliyor. Bu, modern zamanların en ağır toplu kuşatma suçlarından biri" ifadeleri yer aldı. Gazze Şeridi’nde yaşanan kıtlığın her geçen gün daha da kötüleştiğini aktarıldı. Geçtiğimiz üç günde son derece ağır bir insani tabloya tanık olunduğu bölgede gıda ve temel tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’ndan geçmesine izin veriliyor.

Öte yandan Gazze’de 27 Mayıs’tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 809’a, yaralıların sayısı da 5 bin 249’a çıktı.