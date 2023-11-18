Gazzeli yaralı 15 çocuk tedavi için BAE’de

Gazze’den tahliye edilen Filistinli yaralı çocukları taşıyan uçak, Mısır’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne vardı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken Gazze’de bulunan Filistinlilerin tahliyesi gerçekleştiriliyor.

Gazze Şeridi’ndeki yaralılar önce Refah kapısından Mısır’a ardından da uçakla Birleşik Arap Emirlikleri’ne tahliye edildi. Filistinli yaralı 15 çocuk ve ailelerini taşıyan ilk uçak Abu Dabi’ye geldi.

Gazze’den tedavi için bin kadar kadın ve çocuğun BAE’ye gelmesi bekleniyor.