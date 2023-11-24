Gazzeliler, "çatışmalara insani ara"nın ardından İsrail saldırılarında ölen yakınlarının mezarlarına akın etti

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı"nın başlamasıyla Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden yakınlarını ziyaret için mezarlıklara akın etti.

Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı"nın başlamasıyla Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybeden yakınlarını ziyaret için mezarlıklara akın etti.

Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan Mahallesi'nde 500 kişilik yeri olan ancak imkansızlıklardan dolayı 600 kişinin defnedildiği kabristanı çok sayıda Filistinli ziyaret ediyor.

Tel es-Sultan Mezarlığı Acil Durum Komitesi yetkilisi Ahmed ez-Zamili, Filistinlilere saldırılar sırasında kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret etme fırsatı sağladıklarını söyledi.

BAZILARI İLK KEZ GİDEBİLDİ

İsrail'in bombardımanında oğlunu kaybeden baba Münir Labda, vefatından bu yana oğlunun kabrini ilk kez ziyaret ettiğini söyledi. Saldırılarda eşini kaybeden Filistinli Ali İsa, çatışmalara insani ara verilmesinin ilk anlarında saldırılarda kaybettiği eşinin mezarını ziyarete koştuğunu belirtti. İsa, eşini kaybettiği İsrail saldırılarında yaralandığı için eşinin mezarını ilk kez ziyaret ettiğini dile getirdi.