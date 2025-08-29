Gazzelilerin yüzde 10’u öldürüldü veya yaralandı

Gazze'de yaşayan yaklaşık 2,3 milyon Filistinli, dünyanın gözü önünde İsrail soykırımı, açlık ve saldırılar nedeniyle sonu gelmeyen zorla yerinden edilmelere maruz kalıyor.

Hava, kara ve denizden Gazze'yi bombalayan İsrail, kadın, çocuk, sivil, gazeteci, sağlık çalışanı gözetmeksizin Filistinlilere karşı katliamlarını 692 gündür sürdürüyor. Saldırılar nedeniyle yerinden olan ve kendilerine en yakın okul veya hastanelere sığınan Filistinliler de sık sık İsrail saldırılarında hedef alındı ve alınmaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, İsrail saldırılarında Gazze'de 34 hastane hasar gördü, 125 sağlık tesisi de etkilendi. İsrail ordusu, bu süreçte Gazze'de zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındıkları da dahil olmak üzere 500'den fazla okulu da hedef aldı.

Gazze'de İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 895 Filistinli hayatını kaybetti, 158 bin 927 kişi de yaralandı.

Konutların yüzde 92'sinin yıkıldığı veya hasar gördüğü Gazze'de, 5 ila 10 bin arasında Filistinlinin cenazelerinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Bu rakamlar, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de nüfusun yaklaşık yüzde 10'unun İsrail saldırılarında öldürüldüğünü veya yaralandığını ortaya koyuyor.