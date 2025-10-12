Gazze’ye bir türlü gidemedi

Trump Planı doğrultusunda Gazze’ye asker göndermeye hazırlanan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize’deki konuşmasında ateşkesten bahsederken salondan yükselen sesler üzerine "Gazze’ye önce ben gideceğim sonra siz” diyerek yanıt verdi.

Partisinin Rize’deki Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılan Erdoğan, partililerin “Reis bizi Gazze’ye götür” sloganına, "Gazze’ye önce ben gideceğim, sonra siz" dedi. CHP Lideri Özel’i Gazze üzerinden de suçlamayı başaran Erdoğan, “Müzmin muhalifler korosu Türkiye’nin başarılarına karalar çalıyor. CHP Genel Başkanı ABD ziyaretiyle ilgili bir sürü yalan savurdu. Kirli siyasete Gazze’yi bile alet etti. Mahcup olan, yalanı elinde patlayan kendisi oldu” dedi. Erdoğan, 2009’daki Davos Forumu’nda dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile yaşadığı “One minute” tartışmasından bu yana İsrail ile köprüler atılmıştı.

12 Eylül 2011’de "Bir Cuma Gazze’ye gideceğim" diyen Erdoğan, o tarihten bu yana defalarca Gazze’ye gideceğini açıkladı. Ancak aradan geçen 14 yılda Gazze Şeridi’nin sınırına bile yaklaşamadı. 735 hafta sonra dün yine "Gazze’ye önce ben gideceğim" diyerek yeni bir hedef koydu. İsrail’in iki yılı aşan kanlı saldırılarının ardından 9 Ekim’de Hamas ile Tel Aviv Trump Planı doğrultusunda ateşkesi kabul etmişti. Plan kapsamında Gazze’de görevlendirilecek Görev Gücü için Türkiye’nin de asker göndereceği belirtildi. Erdoğan, Savunma Bakanlığı ve AKP’li yetkililer önceki gün yaptıkları açıklamalarda asker göndermeye hazır olduklarını belirtmişti.