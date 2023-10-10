Gazze’ye ölüm ablukası

Hamas’a savaş açarak Filistin’e bomba yağdıran İsrail, Gazze’ye yönelik ‘tam abluka’ kararı aldı. Savunma Bakanı Gallant “elektrik, gıda, yakıt yok” dedi. Savaşın faturasını siviller ödüyor. İki taraftan da ölenlerin sayısı 1400’ü geçti. Netanyahu “Cevabımız Ortadoğu’yu değiştirecek” diye tehditler savurdu.

Haber Merkezi

Hamas’ın İsrail’e saldırısı sonrası bölge kan gölüne dönerken savaşın faturası yine sivillere çıkıyor. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın İsrail’in güneyine düzenlediği “Aksa Tufanı” saldırısı sonrası Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar 3’üncü gününü geride bıraktı. ‘Savaş hali’ ilan eden Tel Aviv yönetimi, Hamas kontrolündeki Gazze’ye ‘tam abluka’ uygulayacaklarını açıkladı.

CAN KAYBI ARTIYOR

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan açıklama da Gazze’de yaşanan insani krizi gözler önüne serdi. BM’nin insani yardım kuruluşu OCHA, çatışmanın başlamasından bu yana Gazze Şeridi’nde 123 binden fazla insanın yerinden edildiğini duyurdu.

İsrail basınına göre Hamas’ın başlattığı saldırıda en az 800 İsrailli yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan sayısı 2 bin 400 olarak açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre ise İsrail’in Gazze’de başlattığı karşı saldırıda en az 590 Filistinli hayatını kaybederken 2 bin 900 kişi yaralandı. Filistin İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise İsrail’in hedef aldığı Gazze’deki Cibaliya ve El-Şati mülteci kamplarındaki onlarca kişinin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi. Batı Şeria’da ise İsrail güçlerinin saldırısı sonucu 16 Filistinlinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

‘TAM ABLUKA’ EMRİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze’ye yönelik “tam abluka” emri verdiğini açıkladı. Gazze’nin “elektriksiz, gıdasız ve yakıtsız” bırakılacağını kaydeden Gallant “Barbar insanlarla savaşıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz” diye konuştu.

İsrail’de çatışmaların sorumlusu olarak görülen Başbakan Binyamin Netanyahu’dan ise sert açıklamalar geldi. Gazze sınırındaki bölgelerin belediye başkanlarıyla bir araya gelen Netanyahu, “İsrail’in Hamas’a vereceği yanıtın çok sert olacağını” belirterek “Vereceğimiz yanıt tüm Ortadoğu’yu değiştirecek” ifadelerini kullandı.

Gece boyunca süren bombardımanda 500 hedefin vurulduğunu açıklayan İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresinde Hamas militanlarının sızdığı bölgelerde kontrolü “tam olarak” ele geçirdiklerini duyurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, gazetecilere yaptığı açıklamada ancak bölgede halen "teröristler" olabileceğini de ekledi.

İsrail’in savaş ilan etmesiyle Gazze çevresinde yoğun askeri hareketlilik sürüyor. Bölgedeki birçok askeri aracın ve personelin yanı sıra 100 bin yedek asker, olası bir kara operasyonu için Gazze sınırına konuşlandırıldı.

HAMAS’TAN KARŞI SALDIRI

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise İsrail’in Gazze’ye düzenlediği bombardımanda 4 İsrailli rehinenin öldüğünü açıkladı. Kassam Tugayları’nın hala İsrail’de bulunduğunu ve çatışmaların devam ettiğini belirten Ubeyde, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinden yeni bir grup İsraillinin esir alınarak Gazze’ye getirildiğini kaydetti.

Kassam Tugayları, Telegram’dan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in, Gazze’de sivillere yönelik saldırılarının devam etmesine cevap olarak, Ben Gurion Havalimanı’na roket saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca "Aksa Tufanı" kapsamında Askalan kentine de 100 roket atıldığı ifade edildi.

ZAYIFLIĞI GİZLEMEK İSTİYORLAR

İran, Hamas’ın saldırılarında rolü olduğu iddialarını bir kez daha reddetti. Tahran’ın “Aksa Tufanı” saldırısını planladığı iddialarına tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bunların “siyasi hedefler doğrultusunda İsrail’in zayıflığını ve yenilgisini göstermemek, dikkatleri başka yere çekmek için yapıldığını” belirtti.

ESİR TAKASI İDDİASI

Hamas’ın İsrail’e, hapishanelerdeki Filistinli kadın mahkumların serbest bırakılması karşılığında rehin aldığı İsrailli kadınları teslim etmeyi önerdiği öne sürüldü. Çin resmi ajansı Xinhua’nın "adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağa" dayandırdığı haberinde, Katar’ın, ABD’nin de desteğiyle "esir takası" için arabuluculuk yapacağı savunuldu. Haberde, Hamas’ın, kadın rehineleri Katar’a iade edebileceğini belirttiği iddia edildi.

MISIR İSTİHBARATI ÖNCEDEN UYARMIŞ

Mısır istihbaratının, Hamas’ın “çok büyük bir şey” planladığı konusunda İsrail’i defalarca uyardığı ancak muhataplarının buna kulak asmadığı belirtildi. ABD merkezli haber ajansı Associated Press’e (AP) göre, isminin gizli kalmasını isteyen Mısırlı bir istihbarat yetkilisi, Filistinli grupların abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e başlattığı saldırı için İsrail’i önceden uyardıklarını söyledi. Mısırlı yetkili, Hamas ile İsrail arasındaki çatışmadan önce devam eden esir takası görüşmelerinde Tel Aviv’deki muhataplarını Gazze’deki durum hakkında uyardıklarını belirterek “Durumun patlama noktasına geldiği ve bunun çok büyük olacağı konusunda İsraillileri defalarca uyardık. Ama bunları hafife aldılar” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU’NUN ‘İLHAK’ HÜKÜMETİ

İsrail’in en eski gazetesi Haaretz, çatışmalara ilişkin başyazısında Başbakan Binyamin Netanyahu’ya sert eleştirilerde bulundu. Hamas’ın saldırısndan Netanyahu’nun sorumlu tutulduğu başyazıda şunlar denildi: “Engin siyasi deneyimi ve güvenlik konularındaki yeri doldurulamaz bilgeliğiyle övünen Başbakan, bir ilhak ve mülksüzleştirme hükümeti kurarken, Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’i kilit pozisyonlara atarken ve Filistinlilerin varlığını ve haklarını açıkça görmezden gelen bir dış politikayı benimserken, İsrail’i bilinçli olarak sürüklediği tehlikeleri tespit etmekte tamamen başarısız olmuştur. Son seçimlerdeki zaferinden sonra bu ihtiyatın yerini ‘tamamen sağcı bir hükümet’ politikası aldı."

MEVCUT STATÜKO SÜRDÜRÜLEMEZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasının “bölgedeki mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu gösterdiğini” belirtti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt ile Moskova’da bir araya gelen Lavrov, görüşme öncesi Rusya ile Arap Birliği arasındaki bakanlar düzeyinde toplantılar da dahil etkileşimin tüm yönlerini müzakere edeceklerini belirtti. Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasında benzeri görülmemiş derecede keskin bir dönüş yaşandığını belirterek “Bu dönüş şunu ispatladı: Çatışma bölgesindeki mevcut statüko kesinlikle sürdürülemez, gündemimizde düzenlemeler yapılması gerekiyor. Sadece çatışmaları acilen durdurmak ve çok sayıda siville ilgili sorunu çözmek değil, aynı zamanda onlarca yıldır çözülemeyen Filistin sorununun nedenlerine de özellikle dikkat etmek gerekiyor" dedi. Arap Birliği Genel Sekreteri Gayt da "Bütün bu olaylar, aynı şiddette olmasa bile, Filistin sorununu çözmeye yönelik herhangi bir siyasi beklenti veya girişimin olmayışı nedeniyle yaşanmaya devam edecek" diye konuştu.

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SAVAŞ GÜNLÜĞÜ

Saldırıda 10 Nepalli öldü

Nepal, Hamas saldırısının ardından İsrail'de 10 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Nepal hükümetinin açıklamasında, saldırı sonrası İsrail'de en az 10 vatandaşının öldürüldüğünü ve kabinenin orada çalışan ve okuyan binlerce kişinin nasıl tahliye edileceğini görüşmek üzere acil bir toplantı yapacağını söyledi.

İngiltere’den seyahat uyarısı

İngiliz hükümeti, İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları için seyahat tavsiyesini güncellediğini ve “İslamcı grup Hamas'ın silahlı adamlarının kanlı saldırısının” ardından Gazze yakınlarında çatışmalar devam ederken zorunlu seyahatler dışında seyahat edilmemesini tavsiye etti.

Tayland: 12 kişi öldü, 11'i kaçırıldı

Tayland Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 12 vatandaşlarının öldüğü ve 11'nin de kaçırıldığı belirtildi. Dışişleri Sözcüsü Kanchana Patarachoke, İsrail'deki vatandaşlarına yardım edebilmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler işgali kabul etti

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu çatışma durup dururken oluşmadı” dedi. Guterres, “56 yıllık bir işgalden ötürü çatışma ortaya çıktı" diye konuştu.