Gazze’yi Blair’e teslim edecekler

Dış Haberler

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD Başkanı Donald Trump’ın hazırladığı 20 maddelik Gazze planını içeren karar tasarısını onayladı. İngiltere, Fransa ve Somali’nin de aralarında bulunduğu 13 ülke "evet" derken üyelerden hiç biri karşı oy kullanmadı. Daimi üyeler Rusya ve Çin ise çekimser kaldı.

Plana göre Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze’de konuşlanacak ve teknokratlardan oluşacak yönetimin güvenliğini sağlayacak. ABD bu güçte yer almak üzere birçok ülkenin katkıda bulunmayı teklif ettiğini açıklasa da kimlerin burada yer alacağı netleşmedi.

BM, İSRAİL, TRUMP MEMNUN

ABD’nin BM Büyükelçisi Mike Waltz Konsey’e yaptığı açıklamada, uluslararası gücün, "bölgenin güvenliğini sağlamak, Gazze’nin silahlardan arındırılmasını desteklemek ve Filistinli sivillerin güvenliğini sağlamakla görevli olacağını" söyledi. BBC Türkçe’nin haberine göre Hamas ve diğer "devlet dışı grupların" silahsızlandırılması hedefleniyor. Trump’ın "barış planı" kapsamında Hamas’ın silahsızlandırılması koşullardan birisiydi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararın "ateşkesin sağlamlaştırılması için önemli bir adım" olduğunu ileri sürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kararı "memnuniyetle karşıladığını" açıkladı.

HAMAS PLANA TEPKİLİ

Hamas, Filistinlilerin hak ve taleplerini karşılamadığını söyleyerek karara tepki gösterdi. Telegram kanalı üzerinden yapılan açıklamada, planın "Gazze Şeridi’nde halkın ve grupların reddettiği uluslararası bir vesayet mekanizması dayattığını" belirtti. Hamas açıklamasında, söz konusu uluslararası güce "direnişin silahsızlandırılması da dahil olmak üzere Gazze Şeridi içinde görev ve roller verilmesinin" onu tarafsızlığından uzaklaştıracağı ve İsrail lehine çatışmanın bir tarafı haline getireceği ileri sürüldü.

TEKNOKRATLAR YÖNETECEK

Taslak, Gazze’de yeni bir Filistin polis gücünün kurulmasını ve eğitilmesini de öngörüyor. Şimdiye kadar Gazze’de iç güvenliği sağlayan polis gücü, Hamas’ın altında faaliyet gösteriyordu. Planın ilk aşaması olan İsrail ve Hamas arasında ateşkes sağlanması ve rehine ve tutukluların teslim edilmesi 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti. 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e saldırmasının ardından başlayan İsrail saldırılarının ikinci yılını doldururken Trump’ın devreye girmesiyle ateşkes imzalanmıştı. 13 Ekim’de Trump 20 ülke lideriyle birlikte Mısır’da 20 maddelik anlaşmayı taraflara imzalatmıştı.

Anlaşmaya göre silahlar susacak, İsrail aşamalı olarak çekilecek, Gazze’yi bir teknokrat grubu yönetecek. Teknokratlar grubunun başına ise İngiltere eski Başbakanı Tony Blair’in geçmesi öngörülüyordu. BMGK kararında da kurulmasına onay verilen uluslararası gücün hangi ülkelerle kurulacağı ise henüz net değil. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün dışişleri bakanları, Gazze için 3 Kasım’da İstanbul’da bir araya gelmişti. Türkiye yerine Azerbaycan’ın asker göndereceği iddialar arasında. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, asker gönderme meselesinin daha sonra netleşeceğini kaydetmişti. AKP iktidarı Gazze’ye asker gönderme konusunda istek ve taleplerini daha önce sık sık dile getirmişti. İsrail yönetimi TSK’nin Gazze’de görev almasına karşı olduğunu ifade etmişti.