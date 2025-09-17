Gazze’yi toplu imha harekâtı

Dış Haberler

ABD liderliğindeki Batı emperyalizminin desteğiyle İsrail, Gazze’ye yönelik toptan imha harekatında yeni aşamaya geçti. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği ülkelerinin liderleri Katar’daki olağanüstü zirvede Tel Aviv’in saldırılarını ele alırken İsrail Gazze’ye kara harekâtı başlattı. Sabaha doğru başlayan saldırıyı İsrail Savunma Bakanı Katz, “Gazze yanıyor” sözleriyle duyurdu. Aşırı sağcı Bakan, İsrail ordusunun "Gazze’yi demir yumrukla vurduğunu" kaydetti. Askerlerin Hamas’ın yenilgisi için "cesurca savaştıklarını" kaydeden Katz, "Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz, geri adım atmayacağız" tehditleri savurdu. Katz, tüm esirlerin bırakılması ve Hamas’ın silahsızlandırılmasını istediklerini bunların olmaması halinde Gazze kentinin yok edileceğini ifade etti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da ordunun Gazze’ye şiddetli kara saldırıları başlattığını belirtirken, gün boyu süren saldırılarda onlarca Filistinli katledildi. Kara saldırılarına şu an için 2 tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi.

YENİ SÜRGÜN EMRİ

Gazze kentini işgal için şiddetli saldırılar yürüten İsrail ordusu da bölgede yaşam mücadelesi veren Filistinlileri bir kez daha zorla yerinden etmeye çalışıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazzelilerin sahil boyunca güneye doğru göç etmelerini istedi. Gazze Şeridi ile saldırılar düzenledikleri kentin tehlikeli çatışma bölgesi olduğunu belirten Adraee, halihazırda kent sakinlerinin yüzde 40’ından fazlasını sürgün ettiklerini söyledi.

RUBIO’DAN TEL AVİV’E DESTEK

Gazze işgal harekatı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio İsrail’de bulunduğu sırada başlatıldı. İsrail’in Gazze harekatının başladığına dikkat çeken Rubio, artık İsrail ile Hamas arasında anlaşma yoluyla ateşkes sağlanması için "çok az vakit kaldığını" kaydetti.

"Artık aylarımız yok, muhtemelen günlerimiz ve belki birkaç haftamız var, bu yüzden bu çok önemli bir an, kritik bir an" diyen Rubio, Katar’a gitmeden önce Doha’ya Gazze’de ateşkes için İsrail ve Hamas arasındaki arabuluculuk rolünü sürdürme çağrısı yaptı. Gazze kentindeki hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gazze’de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir" ifadesi kullanıldı. Gazze kentinde halen çok sayıda canlı esir olduğuna değinilen açıklamada, Netanyahu’nun esirleri, siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği kaydedildi. Açıklamada, İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu’nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı.

ABD YÖNETİMİ SORUMLU

Hamas’tan yapılan açıklamada ise Netanyahu’nun rehinelerin serbest kalması ve soykırım savaşının sona ermesi için yürütülen müzakereleri sabote ettiği vurgulandı. Açıklamada ABD yönetiminin de işgalcilerin savaş suçlarını örtbas etmeye yönelik destek ve dezenformasyon politikası aracılığıyla soykırım savaşının tırmanmasından sorumlu olduğu aktarıldı.

Gazze harekâtı Doha’da önceki gün toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi’nin hemen ardından geldi. Aralarında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da olduğu Arap-İslam ülkelerinin liderleri İsrail’in 9 Eylül’de Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ardından önceki gün Doha’da bir araya gelmişti. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, ve diğer liderler zirvede İsrail’i hamasi söylemlerle eleştirse de somut bir adım atılması konusunda karar çıkmadı. Zirvenin 25 maddelik bildirisinde İsrail’in bölgedeki yayılmacılık girişimi politikası ve Katar’da gerçekleştirdiği saldırı kınandı.

İŞGAL PLANININ DETAYLARI!

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze’nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

∗∗∗

İSLAMCI HAMASET İŞE YARAMIYOR

Sabah, Yeni Şafak, Akşam, Türkgün ve Takvim gibi yandaş gazeteler Erdoğan’ın zirvedeki sözlerini dün manşetlerden "İsrail’i durduracak güce sahibiz" manşetiyle verdi. Ancak gazetelerin manşetlerinin daha mürekkebi kurumadan İsrail’in Gazze kara harekâtı başladı. Erdoğan, AKP iktidarı ve yandaşların hamasi söylemleri bir kez daha bölgedeki gerçeklere çarptı.

∗∗∗

İSRAİL’İN YAPTIĞI SOYKIRIM

Birleşmiş Milletler (BM) Bağımsız Soruşturma Komisyonu, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığına dikkat çekerek, uluslararası topluma soykırımı sona erdirme ve sorumluları cezalandırma çağrısı yaptı. Komisyon dün BM İnsan Hakları Konseyi oturumunda 72 sayfalık raporunu açıkladı. Raporda, İsrail Gazze’de "Filistinlileri yok etmek amacıyla soykırım yapmakla" suçlandı. Cumhurbaşkanı Herzog ile Başbakan Netanyahu dahil en üst düzey devlet yetkilileri soykırımı teşvikle suçlandı. Raporda İsrail’in Gazze’de, 1948 tarihli BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde listelenen beş soykırım eyleminden dördünü gerçekleştirdiği belirtildi. Komisyon Başkanı ve eski Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Güney Afrikalı Navi Pillay raporu açıklarken, "Bu vahşi suçların sorumluluğu, neredeyse iki yıldır Gazze’de soykırım kampanyası düzenleyen devletin en üst düzeyindeki İsrailli yetkililere aittir" diye konuştu.