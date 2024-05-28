GDO’lu mısırlar nerede?

Rusya ve Ukrayna’dan Tekirdağ Limanı’na getirilen tonlarca GDO’lu mısır ve kanola ile ilgili endişeler sürüyor. “Halk sağlığı risk altında” diyen CHP’li Barut, Tarım Bakanlığı ve iktidarın seferber olması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi

Tekirdağ Limanı’na geçen günlerde Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilen GDO’lu (genetiği değiştirilmiş organizma) 7 gemi dolusu mısır ve 3 gemi dolusu kanolanın geldiğini ve bu ürünlerin laboratuvar incelemesi yapılmadan iç piyasaya sürüldüğü iddia edildi. CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, söz konusu iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması gerektiğini vurgulayarak “GDO’lu ürün tehlikesi büyüyor, halk sağlığı risk altında. Yaşanan GDO skandallarına rağmen kimse istifa dahi etmiyor” dedi.

HESAP VERİLMELİ

GDO’lu olduğu öne sürülen ürünlerin laboratuvar incelemesi yapılmadan iç piyasaya sürüldüğü iddialarına açıklık getirilmesini isteyen Barut, daha önce de bebek mamaları başta olmak üzere çok sayıda üründe GDO tespiti yapıldığını anımsattı. Türkiye'de yem amaçlı ürünlerin dışında Biyogüvenlik Yasası kapsamında GDO’lu ürün tüketimi ve üretiminin yasak olduğunu aktaran Barut, “Buna rağmen Tekirdağ’da faaliyet gösteren firmalar tarafından yurt dışından gemilerle getirilen GDO’lu mısırın laboratuvarlarda normalleştirilerek GDO’suz olarak rapor edildiği, bu yolla tonlarca mısırın iç piyasada tüketime sunulduğu söyleniyor. Halk sağlığını tehlikeye atanlar hesap vermelidir” diye konuştu.

Ayhan Barut

Tarım ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere iktidarın seferber olması gerektiğini vurgulayan Barut, GDO’lu ürün ithalatına kesinlikle izin verilmemesini, skandalın üstünün örtülmemesini istedi. Barut, özetle şunları kaydetti: “Türkiye'de mısır üreticilerinin büyük emeklerle ürettiği ürün para etmezken, yerli çiftçinin ocağı söndürülürken AKP iktidarı her yıl binlerce ton mısır ithal ediyor. Aynı durum pamuktan soyaya, buğdaydan kanolaya birçok üründe geçerli. Ülke ekonomisi ve çiftçisine destek vermeyerek ithalat yoluyla darbe vurulduğu yetmezmiş gibi şimdi bir de yasak olmasına karşın GDO belasıyla uğraşıyoruz. Herkes biliyor ki Tekirdağ’da yaşanan skandalın ülkemizin her yerinde görülmesi muhtemeldir. Çünkü iktidar, Biyogüvenlik Kurulu’nun içini boşalttı, halk sağlığını tehlikeye attı. Şimdi münferit bir olaymış gibi skandal geçiştirilmeye çalışılıyor. Bu skandalın sorumluları hukuk önünde hesap vermelidir. Bundan sonra benzer skandallar yaşanmaması için etkin önlem alınmalı, ithalat sevdasından vazgeçilmelidir.”

BÜYÜK BİR SKANDAL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşananların ardından her türlü idari ve adli soruşturmanın yürütüleceğini söylemişti. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun’da konuyu TBMM gündemine taşımıştı. Aygun, “Tekirdağ’ımızda GDO’lu mısır skandalı yaşıyoruz” demişti.