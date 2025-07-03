GDZ Elektrik'ten İzmir'deki orman yangınlarına ilişkin açıklama: Elektrik hatlarından kaynaklandığına dair bulgu yok

İzmir Çeşme, Seferihisar, Ödemiş ve Foça'daki yangınlara ilişkin GDZ Elektrik Dağıtım tarafından yapılan açıklamada, "Sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına dair somut bir bulgu bulunmamaktadır" denildi.

GDZ Elektrik tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarında yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgar gibi faktörlerin yangın riskini artırdığına dikkat çekilerek, bu durumun son yıllarda küresel ölçekte artış gösteren hava koşullarındaki ciddi değişimin bir sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde etkisi devam eden orman yangınları hepimizi derinden üzmüştür. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor; acımızı paylaşan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde, yangınların elektrik kaynaklı olduğuna dair iddialara yer verildiği görülmektedir. Öncelikle kesin bir şekilde ifade etmek isteriz ki, sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmamaktadır.

Elektrik kaynaklı yangınlar, yalnızca yaz aylarında oluşabilecek olaylar değildir. Ancak yaz aylarında, sıcaklıkların çok arttığı, nem oranının düştüğü ve yüksek hızlı rüzgarların olduğu dönemlerde yangın riski her zamankinden fazladır. Bu durum, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi özellikle Akdeniz kuşağı ülkelerinde ve ülkemizde, bu dönemlerde gözlenen hava koşullarındaki ciddi değişimin bir sonucudur.

Bu sebeple, son bir haftada ülkemizde ve komşu ülkelerde havanın aşırı ısınması ve nem oranının aşırı düşmesi nedeniyle yüzlerce orman yangını çıkmıştır. Bölgenin elektrik dağıtım altyapı işletmecisi olarak, süreci yakından takip etmekte ve ilgili kurumlarla tam iş birliği içerisinde sahada çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yangınla cansiperane mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz."

İZMİR VALİSİ "ELEKTRİK HATTINDAN KAYNAKLI" DEMİŞTİ

İzmir Valisi Süleyman Elban, Çeşme, Seferihisar, Ödemiş ve Foça'daki yangınların elektrik hatlarından kaynaklı olduğunu söylemişti. Vali, "İnsan kaynaklı ya da sabotajdan kaynaklı yangınımız yok. Hem Ödemiş hem Çeşme hem Seferihisar hem de Foça'daki yangınımız, elektrik hatlarından kaynaklı olarak çıkmış durumda" demişti.