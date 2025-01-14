GE Grid Solutions’ta işçilerin grevi 33 gün sonra kazanımla sonuçlandı

Birleşik Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile girdikleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerini masada bitirememiş ve MESS üyesi Grid Solutions işyerinde grev kararı almıştı.

Gebze’de fabrikası bulunan Grid Solutions fabrikasında 13 Aralık’ta çıkılan grevin 33’üncü gününde anlaşma sağlandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Grid Solutions işyerinde ortalama ücret, yüzde 27’lik vergi dilimine göre 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle net 54 bin 300 TL oldu.

"KAZANILMIŞ HAKLARDAN TAVİZ VERİLMEDİ"

Bileşik Metal İş Başkanı Özkan Atar söz konusu kazanımla ilgili şu açıklamada bulundu:

"DİSK Birleşik Metal İş üyesi Metal işçileri bir kez daha tarih yazdılar. 33 gündür haksız ve hukuksuz grev yasağını tanımayarak , grevimizi sürdürdüğümüz Mess üyesi olan GE Grid Solutions işyerinde bugün Mess ile yapılan 13 saatlik müzakere sonucunda anlaşma aşamasına gelindi. Görüşmede gelinen aşama heyetimiz tarafından ayrıntılı olarak değerlendirildi ve bu değerlendirmeler sonrasında şubemizin ,temsilcilerimizin ve üyelerimizin de onayı ve memnuniyetiyle sözleşmenin imzalanması kararlaştırıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile işyerinde ortalama ücret, yüzde 27’lik vergi dilimine göre 1 Eylül 2024 tarihi itibariyle net 54.300 TL oldu. Sosyal haklarda da önemli kazanımlar sağlandı. MESS’in 3 yıllık TİS dayatması ve esneklik içeren maddelerinin tümü geri çektirildi ve kazanılmış haklardan taviz verilmedi. Haksız ve hukuksuz grev yasağına ve tüm zorluklara rağmen 33 gündür onurlu grevlerini sürdüren GE Grid Solutions işçileri, bu kararlı mücadelelerinin sonucunda haklarını aldılar. Böylece, üyelerimizin hukuksuz grev yasağına karşı direnişini sürdürdüğü son fabrikada da toplu iş sözleşmesi imzalanmış oldu. Şimdi sıra, yasal grevini sürdüren Green Transfo işçilerinin toplu sözleşmesinde… Mücadelemize ve grevlerimize destek olan kardeş sendikalara , emekten yana siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerine ,sesimizi duyuran basın emekçilerine ve hepsinden önemlisi hakları için yiğitçe mücadele eden grevci metal işçisi kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Sözleşmemiz, başta GE Grid Solutions işçilerine olmak üzere tüm metal işçilerine, sendikamıza ve Türkiye işçi sınıfına hayırlı olsun."

TRAFO SEKTÖRÜNDE 4 İŞLETMEDE ANLAŞMAYA VARILDI

24 Aralık’ta Birleşik Metal Sendikası ile MESS arasında gerçekleşen görüşmelerde Hitachi Energy’de grevin 20’nci gününde anlaşma sağlanmıştı. 6 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen toplantı ile Schneider Elektrik’teki grevin 25 gününde anlaşmaya varıldı. Arıtaş Kriyojenik ile Birleşik Metal Sendikası arasında 11 Ocak 2025 tarihinde gerçekleşen görüşmelerin ardından Arıtaş Kriyojenik fabrikasında grevin 23’üncü gününde anlaşamaya varıldı. MESS üyesi GE Grid Solutions ile Birleşik Metal Sendikası arasında bugün gerçekleşen toplantı ile grevin 33’üncü gününde anlaşmaya varıldı. Böylelikle trafo sektöründe grev ilan edilen 5 fabrikanın 4’ünde grev sona erdi.