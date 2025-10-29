Gebze Belediye Başkanı kim ve Gebze hangi partide? Gebze yerel seçim sonuçları

Gebze Belediye Başkanı'nın kim olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gebze belediye başkanı kim ve yüzde kaç oyla belediye başkanı oldu? Gebze hangi partide? Gebze Belediye Başkanı hakkında bilgiler ve seçim sonuçları şöyle:

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonucunda Kocaeli’nin en büyük ilçelerinden biri olan Gebze’de belediye başkanlığı yarışını AKP'nin adayı Zinnur Büyükgöz kazandı.

GEBZE 2024 SEÇİM SONUÇLARI

Aday Parti Oy Oranı (%) Oy Sayısı Zinnur Büyükgöz AKP 36.94% 75.003 Sadık Güvenç İYİ Parti 19.99% 40.588 Erkan Baş TİP 19.91% 40.438 Kamil Ergün Yeniden Refah Partisi 10.94% 22.227 Koray Topçu Zafer Partisi 4.09% 8.307 Mustafa Türel Saadet Partisi 3.06% 6.225

Bu sonuçlarla birlikte AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz oyların yüzde 36,94’ünü alarak yeniden Gebze Belediye Başkanı seçildi.

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KİMDİR?

Zinnur Büyükgöz, 1964 yılında Erzurum’da doğdu. İlköğretimini Bakırköy Koca Sinan İlkokulu ve Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu’nda tamamladı. 1983 yılında Gebze İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Büyükgöz, 1987’de Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu.

1987-1989 yılları arasında aynı üniversitede Şehir ve Bölge Planlaması alanında yüksek lisansını tamamladı. 33 yıldan bu yana şehir plancısı olarak çeşitli alanlarda görev yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Siyasi Kariyeri

Refah Partisi Darıca Belde Başkanlığı ve Gebze Yönetim Kurulu Üyeliği

Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetimi İcra Kurulu Üyeliği

2004-2009 arasında Gebze Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı ve Meclis Üyeliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği

2019 ve 2024 yıllarında AKP'den Gebze Belediye Başkanı seçilmiştir.

GEBZE HANGİ PARTİDE?

31 Mart 2024 seçimlerinin ardından Gebze Belediyesi AKP'de kalmıştır.

GEBZE SEÇİM SONUÇLARI ÖZETİ