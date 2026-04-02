Gebze'de 4 kişinin öldüğü bina alanında bilirkişi incelemesi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazının kaldırıldığı alan ve çevresinde bilirkişi heyeti tarafından incelemeler gerçekleştiriliyor.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde geçen yıl 29 Ekim'de 4 kişinin yaşamını yitirdiği binanın enkazının kaldırıldığı alanda, çevresinde ve metro şantiyesinin içerisinde bilirkişi heyetinin çalışmaları devam ediyor.

Adliyeden ekip ile farklı üniversitelerde görevli akademisyenlerden oluşan heyet tarafından toplanan veriler eşliğinde inceleme yapılıyor.

Emniyet ve zabıta ekipleri de enkazın kaldırıldığı alanda barikatlarla güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025'te çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında Emine ve Levent Bilir çifti ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.