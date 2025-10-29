Gebze'de 6 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışması sürüyor

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bir bina çöktü.

Binada bir ailenin kaldığı belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Akse Sapağı Mahallesi'nde meydana geldi. Metro inşaatı çalışmalarının bulunduğu bölgedeki 6 katlı bina çöktü.

Binada yaşayanların olduğu öğrenilirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin binanın enkazında çalışmaları sürüyor.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CNN TÜRK canlı yayında yaptığı açıklamada, "Beş katlı bir bina çöktü. İçerisinde 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var. 7 kişinin tamamı binada mıydı? O şu an net değil. Bilgiler net değil. Şu anda ekipler bölgede çalışıyor" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gebze'de çöken binanın ardından Kocaeli Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gebze İlçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."