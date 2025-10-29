Gebze'de 7 katlı bina çöktü: 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişi enkaz altında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, sabah saatlerinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VALİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA: 5 KİŞİLİK BİR AİLE OLDUĞU TEYİT EDİLDİ

Vali İlhami Aktaş gazetecilere, Gebze'de sabah saatlerinde 7 katlı bir binada çökme meydana geldiğini, binanın çökme sebebiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, netleşen bir bilgi olmadığını söyledi.

Yakınları tarafından içeride 1 aile olduğunun teyit edildiğini ifade eden Aktaş, "İçeride 5 kişilik bir aile olduğu yakınları tarafından teyit edildi. Tüm ekiplerimiz şu anda onlara ulaşmaya çalışıyor. İlimizdeki arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonunda yine çevre illerden, İstanbul'dan Sakarya'dan görevlendirilen ekipler de şu anda enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar." diye konuştu.

Ekiplerin enkazda dinleme yaptığına değinen Aktaş, "Arkadaşlarımız dinleme yapıyorlar ama şu anda ulaşılmış bir ses yok. Ailenin 2. katta oturduğunu değerlendiriyoruz." bilgisini verdi.

Bir gazetecinin "Binanın çökmesinin metro çalışmasıyla alakası var mı?" sorusuna ilişkin Aktaş, çökme sebebiyle ilgili olarak açıklayabilecekleri net bir bilgi bulunmadığını, ekiplerin çalışmasına devam ettiğini belirtti.

YERLİKAYA: 5 VATANDAŞIMIZIN ENKAZ ALTINDA OLDUĞU DÜŞÜNÜLMEKTEDİR

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kendiliğinden çöken binaya ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir.

Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir.

Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir.

İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir.

Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır. Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz."

29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır.



❗️Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir.



❗️Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir.



❗️Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK…

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CNN TÜRK canlı yayında yaptığı açıklamada, "Beş katlı bir bina çöktü. İçerisinde 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var. 7 kişinin tamamı binada mıydı? O şu an net değil. Bilgiler net değil. Şu anda ekipler bölgede çalışıyor" ifadelerini kullandı.

ENKAZ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan çöken 6 katlı bina dronla görüntülendi.

YIKILMADAN ÖNCEKİ HALİ

Çöken binanın yıkılmadan önceki hali ortaya çıktı. Binanın alt katında eczane olduğu görüldü.

2KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Çöken binadaki çalışmalarda birisi çocuk iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

KOCAELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gebze'de çöken binanın ardından Kocaeli Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gebze İlçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır."