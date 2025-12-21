Gebze'de büyük işçi mitingi: Gelirde, vergide adalet!

Ebru ÇELİK

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) asgari ücret, metal işçilerinin tıkanan sözleşme süreci ile ‘gelirde ve vergide adalet’ sloganıyla Gebze’de büyük işçi mitingi düzenliyor.

Bugün İstanbul Kartal’dan başlayıp 23 Aralık Salı günü Ankara Ulus’ta sone erecek olan yürüyüşün ilk durağı Gebze oldu. DİSK’liler işçilerle birlikte saat 14.00 itibarıyla Gebze Kent Meydanı’nını doldurmaya başladı.

Dört bir yandan meydanları dolduran işçiler, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Direne direne kazanacağız" sloganlarıyla, türkülerle, halaylarla, horonlarla Gebze'de ses yükseltti.

Gebze'deki mitinge sendikalar, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de katıldı.

SOL PARTİ: HAKLARIMIZ İÇİN BİRLEŞELİM

Gebze'deki mitinge SOL Parti de kortej halinde katıldı.

SOL Parti Sözcüsü Gizem Özdem, yaptığı açıklamada, "Ankara’da beyler, efendiler bütçe yapıyorlar. Ama bu bütçede işçi yok, kadın yok, gençler yok… Sömürücülere, vergi aflarıyla kasaları doldurulan patronlara dokunmadan emekçilerin yüzü gülmeyecek. Haklarımız için birleşelim, birlikte yürüyelim" ifadelerini kullandı.

AÇIKLAMA YAPILACAK

"Vergide adalet", "insanca yaşamaya yetecek asgari ücret" ve "metal işçilerinin hakları" talebiyle düzenlenen mitingde basın açıklaması gerçekleştirilecek.

Ayrıntılar geliyor...