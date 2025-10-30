Gebze'de çöken bina enkazında kalan 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün sabah saat 07.00 civarında çöken ve anne Emine, baba Levent ile çocukları Muhammet Emir, Hayrunnisa ve Dilara Bilir'in enkaz altında kaldığı binada ekiplerin çalışmaları gün boyu ve gece saatlerinde devam etti.

19 saat süren çalışmaların ardından anne Emine ve baba Levent Bilir’in cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından kurtarma çalışmaları sonlandı.

Bilir ailesinden sadece Dilara Bilir hayatta kaldı.

BAKAN YARDIMCISI AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Gün boyu olay yerindeki çalışmaları takip eden İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Baba Levent Bilir ve anne Emine Bilir'in cenazeleri de çıkarıldı" dedi.

Önce babanın ardından da annenin cenazelerine ulaşıldığını aktaran Aktaş, "Bu şekilde 5 kişilik ailemizin maalesef 4 ferdi vefat etmiş oldu. Sadece Dilara kızımız, evin 18 yaşındaki büyük kızı sağ olarak çıkarıldı ama ailenin diğer üyeleri, anne baba ve 2 çocuk maalesef vefat etmiş oldu'' diye konuştu.

'DİLARA'NIN DURUMU İYİ'

Aktaş, hastanede ziyaret ettikleri Dilara Bilir'in genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 19 saat süren arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Aktaş, "628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel canhıraş şekilde görev yaptı ve zamanla yarıştılar. 161 kurtarma aracı, 6 köpek, 10 sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı. Çok profesyonel ve yoğun çalışma gerçekleştirildi. Bu saat itibariyle arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı" ifadelerini kullandı.

45 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Aktaş, savcılığın yapacağı incelemelerden sonra enkaz kaldırma çalışmalarının devam edeceğinin bilgisini vererek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bölgedeki 12 bina tahliye edildi tedbir olarak. Bu 12 binamızda oturan 45 aile mevcut idi. Bu ailelerden 23 kişiden oluşan 9'u Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin tesislerinde misafir ediliyor, diğerleri yakınlarının yanlarına gittiler."

ÇEVREDEKİ BİNALAR BOŞALTILDI

Çevredeki 12 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı bölgedeki cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı, olay mahalli ekiplerin çalışmasını rahat yürütebilmesi için demir bariyerlerle çevrelendi.