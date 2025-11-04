Gebze'de çöken bina: Vali'den bölgedeki çalışmalar hakkında açıklama

Kocaeli’nde 4 kişinin öldüğü 7 katlı binanın çökmesinin ardından bugüne kadar Gebze ve Darıca ilçelerinde toplamda, 25 bina, 31 iş yeri ve 79 bağımsız birim mühürlenirken, yurttaşlar da bu yapılardan tahliye edildi.

Gebze ilçesinde 29 Ekim’de 7 katlı Arslan Apartmanı çökerken, enkaz altında kalan aynı aileden 5 kişiden 4’ü yaşamını yitirdi. Bölgede yapılan çalışmalarla belirli aralıklarla Darıca ve Gebze ilçelerinde farklı binalarda da hasar olduğu tespit edildi. Son olarak Darıca ilçesinde Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak’taki 4 katlı binanın kolon ve duvarlarında dün çatlamalar meydana geldi. Binada yaşayan 4 aileden 15 kişi evlerini tahliye etti.

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bodrum katında bulunan 3 adet taşıyıcı kolonlarda korozyon ve derin çatlaklar oluştuğu gerekçesiyle binayı mühürleyerek önünü demir bariyerlerle kapatarak önlem aldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından da inceleme başlatıldı.

Gebze’de bugün ise Şehit Mücahit Okur Caddesi’nde birbirine bitişik 4 katlı 3 binanın duvarlarında çatlaklar oluştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri binada inceleme yaptı. İncelemelerin ardından 3 binada bulunan 13 daire tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina ekipler tarafından mühürlendi.

4 kişinin öldüğü binanın yıkılmasından sonra 2 ilçede toplam 25 bina, 31 iş yeri ve 79 bağımsız birim tehlike nedeniyle tedbir amaçlı mühürlendi. Bu yapılarda yaşayan vatandaşlardan bir kısmı kendi isteğiyle yakınlarının yanında, bir kısmı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Darıca ilçesindeki Balyanos Eğitim Tesisleri’nde kalıyor.

ÇÖKEN BİNADAN YARALI KURTULAN DİLARA’NIN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı’nda Gebze’de 7 katlı binanın yıkılmasının ardından devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Aktaş, “Yaralı olarak çıkardığımız kızımız Dilara’ya Allahtan şifa diliyorum. Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yoğun bakımdan normal servise alındı. Hepinizin adına geçmiş olsun diliyoruz. Bölgede yoğun bir çalışma olayın olduğu günden itibaren devam ediyor. İlimizin ekiplerinin yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, 6 üniversite, TÜBİTAK, Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi, Gebze Kaymakamlığımız, AFAD Müdürümüz, Çevre Şehircilik Müdürümüz, emniyet, jandarma, sağlık birimlerimiz olayın olduğu ilk andan itibaren olay yerinde hem mevcut göçüğün neden kaynaklandığı, hem de bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili bilimsel araştırmalarını yapıyorlar” dedi.

Tahliye edilen binalardaki vatandaşlarla ilgili de bilgi veren Vali Aktaş, “Vatandaşlarımızın bir kısmı yakınlarının ve kendilerine ait ikametlerde konaklıyorlar, bir kısmı da büyükşehir belediyemizin tesislerinde misafir ediliyorlar. Bu tahliye ettiğimiz her bir kişi ile ilgili yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere, kurum müdürlerimiz, 20’nin üzerinde hocamız hem de ilgililer kendi genel alanlarında oradaki çalışmalara devam ediyor. İlimizde bir daha böyle bir olayın gerçekleşmemesini temenni ediyor, geçmiş olsun diliyorum.”