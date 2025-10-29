Gebze'de çöken binanın fotoğrafları ortaya çıktı: AKP'li belediye "sorun yok" dedi iddiası

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi’nde sabah saatlerinde 5 katlı bir binanın çöktü. Çökme sonucu 5 kişi enkaz altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları devam ederken, binanın neden çöktüğü de merak konusu oldu.

"SORUN YOK" DENİLDİ

Halk TV’nin haberine göre binaya ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

Yıkımdan saatler önce binada kayma meydana geldi. Çalışanlar, en alt kattaki eczanenin girişinde kayma tespit ederek eczane sahibi Uğur Aydın’ı bilgilendirdi.

Eczane sahibi Aydın’ın durumu müteahhite bildirmesi üzerine, AKP’li Gebze Belediyesi kayma ihbarı üzerine binada inceleme başlattı. İddiaya göre, Gebze Belediyesi'nin yaptığı incelemeler neticesinde binada yıkıma yol açabilecek kadar ciddi bir sorun tespit edilmedi ve "Sorun yok" raporu verildi. Bu raporun verilmesinden yalnızca saatler sonra ise bina çöktü.

DÜN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Eczane sahibi Aydın, dün iş yerinin önündeki zeminde çökmeler olduğunu belirtti. Dün çekilen fotoğraflarda, binanın önündeki çökmeler olduğu ve kolonlardaki kaplamaların yerinden oynadığı görüldü.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, olayla ilgili açıklama yaparken binanın yakınlarında metro inşaatı bulunduğunu belirtmişti.

Öte yandan çöken binada ailenin iki senedir kiracı olduğu öğrenildi.