Gebze'de inceleme başladı: Binanın CİMER'e şikayet edildiği ortaya çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde altında eczane bulunan bina, dün saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Binada kiracı olarak ikamet eden beş kişilik Bilir Ailesi enkaz altında kaldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Arama ve kurtarma çalışmalarının 19. saatinde baba Levent Bilir'in, ardından anne Emine Bilir'in cansız bedeni bulundu.

Yaşanan elim olayın ikinci gününde cumhuriyet savcıları, inşaat mühendisleri, jeofizik mühendisi ve mimardan oluşan bilirkişi heyeti, çökmenin sebebini belirlemek üzere alanda incelemelerine başladı.

'CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNDUK'

Daha önce binasında yaşanan sorunlar sebebiyle CİMER'e şikayette bulunduğunu anlatan Sinan Tekin, şöyle konuştu:

"Olayın başlangıcı dış kapımızın örtülmemesi ve açılmamasıyla oluştu. Kapımızı elimizin kuvvetiyle zor bir şekilde itiyorduk, hatta kapı örtülmeyecek duruma kadar geldi. Usta çağırdığımız zaman kastırma yöntemiyle çözüm buldu ve eve o şekilde giriş yapıyorduk.

Bunlar, metro çalışmalarının sebebiyle oluştu, daha önceki zamanlar bu yoktu. Metroya olan uzaklık 10 metredir. Metro çalışması devam ettikçe çatlaklar çoğalmaya ve derinleşmeye başladı. Kızım bana CİMER'e şikayette bulunmamız gerektiğini söyledi. Şikayet dilekçemizi oluşturduk ve yetkililer gelerek incelemelerde bulundu."