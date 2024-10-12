Gebze'deki hayvan katliamı: Belediye Başkanı Büyükgöz'tan açıklama

AKP'li Gebze Belediyesi'ne ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga " ilaçla" öldürüldü.

Hayvan katliamına ilişkin Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Sürecin başından sonuna kadar kurum içinde ya da dışarıda hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız" açıklaması yaptı.

Hayvanların öldüğünü öğrenen yaşam hakkı savunucuları, merkeze gelerek eylem yaptı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Hayvanların arasında bulunan iğne ve ilaç şişelerine delil olarak el konulurken, çöp konteynerleri üzerinde parmak izi taraması yapıldı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, görüntülerin kendisini de üzdüğünü ve konuyla ilgili gerekli soruşturmaların başlatıldığını söyledi. Büyükgöz, Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezinin 5199 sayılı kanunun revize edilmesinden önce geçici bakım merkezi olarak kurulduğunu aktardı.

Büyükgöz, buna göre merkezde endoskopi, DR sistem röntgen, hemogram, ultrason, yoğun bakım kabinleri, hastalık tanı kitleri, etüv, mikroskop ve daha bir çok ekipman ve uzman veteriner hekimlerin gözetiminde hizmet ürettiklerini dile getirerek, tüm bu hizmetleri gerçekleştirirken tek amaçlarının ilçeyi daha yaşanılır bir hale getirmek olduğunu ifade etti.

Görüntülerden bir gün önce barınağa övgü! Katliam görüntüleri yaşam hakkı savunucuların tepkisine neden olurken Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün görüntülerden bir gün önce Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni, övdüğü ve sahiplendirme çağrısı yapan bir paylaşımda bulunduğu görüldü.

"KASTEN ÖLDÜRMEK GİBİ BİR SÜRECİMİZ OLAMAZ"

Büyükgöz, devamında şunları kaydetti:

"Hayatta olan hiçbir hayvanımızı kasten öldürmek, itlaf etmek gibi bir sürecimiz olmaz olamaz. Görüntüleri ben de seyrettim ben de çok üzüldüm. Sokaklardan cansız olarak toplanan, tedaviye cevap vermeyip ölen, barınağımızda gözetim altındayken hayatını kaybeden hayvanları bir yerde toplayıp uygun usullerle gömüyoruz. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler rehabilitasyon merkezimize ansızın giren bir grup insanın gömülmek üzere bekletilen hayvanların cesetlerini ortaya saçması sonucu ortaya çıkmıştır. Sürecin başından sonuna kadar, kurum içinde ya da dışarıdan hepimizi derinden sarsan bu görüntülere sebep olan herkese hesabını soracağız inşallah."

Konuyla ilgili kurum içinde soruşturma başlatılması talimatı verdiğini aktaran Büyükgöz, ayrıca Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına da müracaat ettiklerini ve adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Büyükgöz, soruşturmanın selameti açısından ilgililerin açığa alındığını belirterek, "İnşallah en kısa zamanda soruşturmalar neticelenecek ve sorumlular gerekli cezayı alacaktır" diye konuştu.