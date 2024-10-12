Gebze'deki hayvan katliamına ilişkin İstanbul Barosu'ndan açıklama

Gebze Belediyesi’ne ait barınağın önünde çöp konteynerinde öldürülmüş çok sayıda hayvan bulunmasının ardından tepkiler devam ediyor. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nin sosyal medya hesabından "Anayasa Mahkemesini göreve davet ediyoruz" başlığıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gebze Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde yaşanan katliamı gösterir görüntü kayıtları toplumu derinden yaralamıştır. Katliamı gösterir görüntülerde köpeklerin enjeksiyon yolu ile kimyasal verildikten sonra diri diri çöp konteynerine atıldığını, vefat edip etmemesine bakılmaksızın, yetişkin, yavru, engelli, hamile ayırt etmeksizin köpeklerin, kedilerin ve hatta kuşların çöp poşetine konularak adeta bir çöp müşçesine çöp konteynerine atıldığı görülmektedir. Çöp konteynerinin içinden çıkarılan çöp poşetleri açıldıkça bazı hayvanların can çekiştiği, başka bir deyişle henüz ölmeden -kimyasal ile ölmez ise boğularak ölmesi için- çöp poşetine koyulduğu ve çöp poşetinin ağzının bağlandığı anlaşılmaktadır.

"BUNU YAPANLAR İSE YARGILANACAKTIR"

Yaşanan katliam açık bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda düzenlenen hayvanların ve çevrenin korunmasına dair tüm kurallara aykırıdır. Bu vahim olayın sorumluları başta Gebze Belediyesi, Gebze Belediyesi’ne bağlı Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde çalışan veteriner hekimler ve yardımcı personellerdir. İlgili veteriner hekimlerce veya ilgili veteriner hekimlerin gözetimi, oluru veya talimatı ile yapılan bu katliamın Veteriner Hekimlik Yemini ile de taban tabana zıt olduğunu belirtmek isteriz. Hiçbir hayvan bugün Gebze Belediyesine bağlı Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde yaşanan şekilde yetişkin ve yavru fark etmeksi̇zi̇n vahşice öldürülmeyi̇ ve daha can çekişirken çöp poşetine koyulup çöp konteynerine atılmayı hak etmez. Bu kan donduran eylemler kabul edilemez, mevzuatı açıkça i̇hlal etmekle birlikte toplumumuzun yüce merhametine aykırıdır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan kanlı değişiklik bile bu şekilde bir vahşete salık vermez, yapılan açıkça bir Katliamdır ve bunu yapanlar ise yargılanacaktır.

"TÜM HUKUKİ SÜREÇ İVEDİLİKLE BAŞLATILACAKTIR"

Anayasa Mahkemesi’ne açık çağrımızdır, bugün Gebze’de yaşanan katliam gibi 5199 sayili hayvanlari koruma kanunu’nda yapılan deği̇şi̇kli̇ği̇n arkasına saklanmaya çalışılarak gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek vahşi eylemlerin önünü kesmek, toplumda infial yaratacak, vicdanlari parçalayacak canice davranışları durdurmak için yaşam hakkına saygı gereği 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklik ivedilikle i̇ptal edilmelidir. Türkiye Cumhuri̇yeti’nin ne masum hayvanlarini ne de doğasini bu kanlı ellere bırakmayacağız, Gebze Belediyesi, ilgili veteriner hekimler ve yardımcı personeller hakkında suç duyurusu da dahil gerekli tüm hukuki süreç ivedilikle başlatılacaktır."