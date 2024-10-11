Gebze'deki hayvan katliamını protesto edenlere polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Sokakta yaşayan hayvanların katledilmesinin önünü açan yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından Türkiye'nin birçok şehrinden hayvanlara yönelik katliam haberleri gelmeye devam ediyor.

Bugün sabah saatlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aralarında yavru kedi ve köpeklerin bulunduğu 50'ye yakın hayvan ilaçla öldürüldü.

Olay üzerine çok sayıda kişi yurdun bir çok yerinde protesto gösterileri düzenledi.

Ankara'da basın açıklaması yapmak üzere AKP İl Başkanlığı önüne yürüyen eylemcilere polis müdahale etti.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Polisin müdahalesi sonucu çok sayıda yaşam savunucusu ve hayvansever gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Ankara Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Tuğba Gürsoy’un da olduğu bildirildi. Öte yandan gözaltına alınanların sayısının ise 11 olduğu öğrenildi.

Türkiye İşçi Partisi'nin Ankara Örgütü ise gelişmeleri şu ifadeler ile aktardı:

"Bugün, Gebze Belediyesi’nin gerçekleştirdiği hayvan katliamına karşı AKP Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen yaşam hakkı savunucuları gözaltına alındı.

Aralarında yoldaşlarımızın da bulunduğu gözaltılar derhal serbest bırakılsın"