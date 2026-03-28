Gebze Emek ve Demokrasi Güçleri'nden Mehmet Türkmen, İsmail Arı ve Alican Uludağ için eylem

Kocaeli Gebze Emek ve Demokrasi Güçleri tutuklanan sendikacı Mehmet Türkmen ile gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ için basın açıklaması yaptı. Yapılan basın açıklamasında "Gazeteciler de, gerçek sınıf sendikacıları da gerçekleri ortaya sermeye devam edecek. Gazeteciliğin de sendikacılığın da suç haline getirilmesine izin vermeyeceğiz! Mehmet Türkmen ve gazeteciler Alican Uludağ ile İsmail Arı bir an önce serbest bırakılsın" ifadeleri kullanıldı.

Gebze Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından yapılan basın açıklaması şöyle:

"Gazeteciler işini yapıyor: Mafya-tarikat-bürokrasi çarkını, sarayın güdümlü yargısını haberleştiriyor. Gerçekler ortaya çıkınca tutuşuyor, karga tulumba cezaevine atıyorsunuz...

Sendikacı işini yapıyor: Patron terörüne kurban ettiğiniz işçi canlarının hesabını soruyor. Gerçekler ortaya çıkınca tutuşuyor, karga tulumba cezaevine atıyorsunuz…

'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla Türkmen ve Arı'nın, 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçlamasıyla da Uludağ'ın tutuklanmasını kınıyoruz. Tutuklamalar hak arayanlara, söz söyleyenlere, yazanlara, sendikal mücadeleye yönelik bir gözdağıdır.

Alican Uludağ, İsmail Arı ve Mehmet Türkmen halka yalan söylemedi ama sizlerin tarikatlarla kol kola rant düzeni kurmanız mı yalan? Patronlar işçilerin canını makine dişlileri arasında çiğnerken, tek bir patronun bile doğru düzgün cezalandırılmadığı mı yalan?

İstiyorsunuz ki bir tek sizin yalanlarınız konuşulsun memlekette. İktidarın amacı; yoksulluk derinleşirken, adaletsizlik büyürken, sömürü düzeni daha da pervasızlaşırken gazetecileri susturmak, sendikacıları susturmak, muhalefeti susturmak, halkı susturmaktır. Kabul etmiyoruz, susmuyoruz!

Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in, BirGün Gazetesi Muhabiri İsmail Arı ve Deutsche Welle (DW) muhabiri Alican Uludağ’ın yanında olduğumuzu bildiriyoruz!

Aylardır zamlı ücretlerini alamayan, geçtiğimiz ay itibariyle hak edilmiş ücretleri ödenmeyen ve ücretleri sürekli olarak geç ödenen, Gaziantep'te kurulu Sırma Halı işçileri 9 Mart 2026'da iş bırakmıştı. İş bırakma eyleminde bir konuşma yapan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, bu basın açıklamasındaki sözlerinden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla gözaltına alınıp 'yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktan' tutuklandı.

Mehmet Türkmen bu konuşmasında şunları söylemişti:

'İşçiler aylardır maaşlarını düzenli alamıyorlar. Fazlasını değil sadece maaşlarının zamanında yatırılmasını istiyorlar. Karşılığında tehdit mesajları alıyorlar. Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin. Bu memlekette patronsanız, zenginseniz; işçinin hakkına çökebilirsiniz, güvenlik önlemi almayıp işçinin ölümüne sebep olabilirsiniz, cinayet işleyebilirsiniz, kimse size hesap sormaz. Bu ülkede yasalar zenginler için geçerli değil.'

Bu bir yanıltıcı bilgi değildir ve konuşmanın içeriğinde suç unsuru yoktur. Ancak ‘yanıltıcı bilgiyi yaymak’ gibi bir suç icat edilmiş ve sansür mekanizması hızlanmıştır.

Ramazan Bayramı'nda aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gece saatlerinde bir operasyonla gözaltına alınan İsmail Arı, Ankara’ya getirildikten sonra 24 saat içerisinde tutuklandı. Benzer süreci bir süre önce Alican Uludağ’ın onlarca polisle evinden gözaltına alınıp 22 saat sonra cezaevine gönderilmesinde de yaşadık.

BirGün muhabiri İsmail Arı, birçok ödüllü habere imza atmış, yaptığı haberleri belgeye dayanan bir isimdir. Arı, Meclis’te birçok siyasi tarafından gazetecileri hedef almayacağı söylenen TCK 217/A yani 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanmıştır.

'Halkı yanıltıcı bilgiyi' hangi haberi ile yaymaya çalışmıştır? Bu haber ne zaman yapılmıştır? Dezenformasyon Yasası çıkarken Meclis'te; 'Bu, gazetecileri ilgilendirmiyor, haberi engelleyen bir durum yok' yönünde açıklamalar yapan iktidar milletvekilleri bu tutuklamalar hakkında ne düşünüyor?

Bu suçtan bugüne kadar onlarca gazeteciye soruşturma açılmış ve bazıları ne yazık ki tutuklanmıştır. Son olarak kısa bir süre önce gazeteci Bilal Özcan da aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir.

Hem Alican Uludağ hem de İsmail Arı’nın soruşturmalarında dikkat çeken bir uygulama da gözaltı ardından daha ifade verirken dosyaya yeni suçlamalar yeni haberler eklenerek suç vasfının değiştirilme girişimleri olmuştur. Gazetecilerin haberleri ve yorumları suç unsuru gibi gösterilmiş ve tutuklamaya gerekçe olacak şekilde yorumlanarak özgürlüğü kısıtlayıcı kararlara imza atılmıştır.

Gazeteciler düşman değildir. Bu düşman hukukundan vazgeçilmelidir. Habere, haberciye saygı gösterilmelidir. Basın ve ifade özgürlüğünü hedef alan bu adımların meşrulaştırılması ve normalleştirilmesi kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki gazetecilerin susturulma girişimleri, ülkemiz demokrasisine de derin yaralar açan uygulamalardır.

Bu tutuklamaları kınıyoruz. Tutuklamalar hak arayanlara, söz söyleyenlere, yazanlara ve sanatçılara, sendikal mücadeleye yönelik bir gözdağıdır.

Bertolt Brecht’in de dediği gibi: Biz karanlık zamanlarda da, karanlık zamanları anlatan şarkılarımızı söylemeye; yazmaya, söz söylemeye, sendikal haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz.

Sendikacı Mehmet Türkmen'in, gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ’ın yanında olduğumuzu bildiriyoruz.

Gazeteciler de, gerçek sınıf sendikacıları da gerçekleri ortaya sermeye devam edecek. Gazeteciliğin de sendikacılığın da suç haline getirilmesine izin vermeyeceğiz!

Mehmet Türkmen ve gazeteciler Alican Uludağ ile İsmail Arı bir an önce serbest bırakılsın!"