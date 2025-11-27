Gebze Sendikalar Birliği asgari ücret için yürüdü

Emek Servisi

Türk-İş, Hak-İş, DİSK, KESK ve Birleşik Kamu-İş konfederasyonlarına bağlı sendikaların ve TMMOB'ye bağlı odaların da içinde yer aldığı Gebze Sendikalar Birliği, artan hayat pahalılığı ve yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesinde Gebze Kent Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenleyerek taleplerini sıraladı.

Açıklamayı okuyan Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü ve Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın, Türkiye’de milyonlarca işçinin kaderinin kapalı kapılar ardında belirlenmek istendiğini söyledi. Emek düşmanı politikalar sonucunda asgari ücretin artık bir taban ücret olmaktan çıkıp milyonlarca çalışanın ortalama ücreti haline geldiğini belirten Aydın, belirlenecek rakamın açlık sınırının altında kalmasının pazarlık konusu yapılamayacağını vurguladı.

Açıklamada 160 bin işçiyi ilgilendiren Metal grubu toplu iş sözleşmesine dair insanca yaşanacak ücret taleplerinden vergide adalet talebine, Gebze’de 2’si çocuk 7 kadın işçinin yaşamını yitirmesiyle yeniden ortaya çıkan acil iş sağlığı ve güvenliği taleplerine yer verilirken ortak talepler için birleşik mücadele çağrısı yapıldı.