Gebze Sendikalar Birliği grevdeki işçileri ziyaret etti

Emek Servisi

Gebze Sendikalar Birliği, dün Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın (Birleşik Metal-İş) MERSEN grevi ile Petrol-İş Sendikası’nın TARKETT grevine dayanışma ziyaretinde bulundu. Ziyarette Gebze Sendikalar Birliği adına açıklama yapan Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın, mevcut ekonomi politikalarının zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yaptığını kaydetti.

Ülkenin dört bir yanında işçi eylem ve direnişlerinin sürdüğüne dikkat çeken Aydın, Gebze Sendikalar Birliği olarak hakları için mücadele eden tüm işçi ve emekçilerle dayanışma içinde olduklarını vurguladı. Aydın, “Tüm konfederasyonlara sesleniyoruz, Gebze’de bizim yaptığımız gibi siz de ülke genelinde birliği sağlayın, bu yoksulluğu birlikte bitirelim” ifadelerini kullandı. Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Sekreteri Faruk Kaya ise ziyarete gelen heyete MERSEN grevi hakkında bilgi verdi.