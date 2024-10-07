Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerinden artan kadın cinayetlerine dair açıklama

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri, artan kadın ve çocuk cinayetlerine ilişkin açıklama yaptı.

"İşlenen suçların cezasız kalması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaması herkeste derin bir gelecek kaygısı oluşturmaktadır" denilen açıklamanın devamında, "Biz kadınların karşı karşıya kaldığı şiddet ve taciz olaylarının sona erdirilmesi konusundaki sorumluluğumuzun farkındayken ve tepkimizi güçlü bir şekilde dile getirirken asıl sorumluluk sahiplerinin nerede olduğunu sorgulamaktayız" dedi.

Öğrenciler, açıklamanın devamında şu ifadeleri kullandı:

MÜCADELE VURGUSU YAPILDI

"Her kadının güven içinde, korkusuzca hayatını sürdürebileceği bir hayat yaşama hakkı vardır ve bu hak toplumun her kesimi tarafından korunmalıdır. Yaşanan acı olaylar toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemini, kadınların daha adil ve eşit bir gelecek için mücadele etmesi gerekliliğini göstermektedir.

Bu tür engellenebilir olaylarda öldürülen tüm kadınlarımızı, İkbal Uzuner’i, Ayşenur Halil’i ve daha nicelerini büyük bir üzüntüyle anıyoruz, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Şiddetin ve tacizin her türlüsünün karşısında olduğumuzu belirtiyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri olarak sessiz kalmıyoruz, daha güvenli bir dünya için üstümüze düşen mücadele etme sorumluluğunu üstleniyor ve herkesi bu sorumluluğa ortak olmaya davet ediyoruz. İstismara uğrayan herkesin yanındayız ve hepinizin sesiyiz!"