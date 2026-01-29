Gebze’de bir arpa boyu yol katedilemedi: 3 aydır ne rapor ne sorumlu var

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, metro hattı güzergâhında bulunan ve 29 Ekim 2025’te çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın üzerinden 92 gün geçti. Aradan geçen zamana karşın çöküşün nedenine ilişkin ne bilimsel bir rapor kamuoyuyla paylaşıldı ne de sorumlular hakkında somut bir adım atıldı. Aynı güzergâhta başka binaların bahçelerinde ve yollarda meydana gelen yeni çökmeler ise bölgedeki tedirginliği büyüttü. Uzmanlar, “Çöküşün gerçek nedeni ortaya konulmadığı sürece risk yalnızca tek bir bina ile sınırlı değil. Metro hattı boyunca benzer tehlikeler sürüyor” dedi.

KAYITSIZ KALIYORLAR

Mevlana Mahallesi Işıkgöl Caddesi’nde çöken binanın enkazı altında kalan Levent ve Emine Bilir çifti ile çocukları Muhammed Emir ve Hayrunnisa Bilir yaşamını yitirmiş, ailenin büyük kızı yaralı kurtarılmıştı. Olayın ardından yurttaşların, metro inşaatı nedeniyle binalarında çatlaklar ve zemin sorunları oluştuğuna dair daha önce CİMER’e başvuruda bulunduğu, ancak herhangi bir önlem alınmadığı ortaya çıkmıştı. Çökme sonrası çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin yer aldığı ekipler zemin ve metro inşaatına ilişkin incelemeler başlatmıştı. Ulaştırma Bakanlığı olaydan günler sonra “Metroda deformasyon yok” demiş, uzmanlar zemindeki boşalmaların ve tünel kazılarının ciddi risk oluşturabileceğine dikkat çekmişti. Yaşananların ardından bölgede 21 bina, 28 işyeri ve 79 bağımsız bölüm tahliye edildi. Yetkililerin “Metro ile ilgisi yok” yönündeki açıklamaları ise tahliyelerle çelişirken soru işaretlerini büyüttü. Aradan üç ay geçmesine rağmen bu çalışmalara ilişkin kapsamlı bir teknik rapor kamuoyuna sunulmaması dikkat çekti. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gebze Temsilcilik Başkanı Tanfer Yeşiltepe, akademisyenler ve meslek odalarının süreci yakından takip ettiğini ancak kamu kurumlarından şeffaf bir açıklama gelmediğini söyledi. Yeşiltepe, “17–18 üniversitenin katılımıyla, AFAD’ın da içinde olduğu bir çalışma yapıldı. İlk etapta raporun bir hafta içinde açıklanacağı söylendi. Bugün hâlâ bilimsel ya da teknik bir açıklama yok. Kurumlar birbirine sorumluluğu atıyor” dedi. Aynı hatta, çöken binaya yaklaşık 200 metre mesafede bulunan başka bir yapının bahçesinde de geçtiğimiz haftalarda çökme meydana geldiğini anımsatan Yeşiltepe, metro inşaatını sürdüren şirketin çalışmalarına devam ettiğini aktardı. Savcılık soruşturmasının hangi aşamada olduğunun dahi bilinmediğini belirten Yeşiltepe, “Belediyeler ‘bizim yetkimizde değil’ diyor, bakanlık sessiz. Kurumlar topu birbirine atıyor. Vatandaş kaderine terk edilmiş durumda. Belirsizlik ve üç maymunu oynayan bir süreç içindeyiz” diye konuştu. Yeşiltepe, yurttaşların binalarının boşaltıldığını ancak kamu kurumlarının sorumluluk almadığını belirterek, “İnsanlar kendi söküğünü kendisi dikmeye çalışıyor. Ekonomik olarak büyük bir çıkmaz içindeler. Bu güzergahta Aksa Mahallesi ile Mutlukent arasında çeşitli zemin hareketleri ve çökmeler olduğu biliniyor. Bilimsel incelemeler derhal yapılmalı” dedi.

YENİ BİNALAR BOŞALTILDI

Eski TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilcisi ve Gebze Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ahmet Kadı da bölgede yalnızca eski değil, 10–12 yıllık yeni binaların da tahliye edildiğine dikkat çekti. Kadı, “Üstyapıyla ilgili raporlar haftalar sonra ulaştı. Bu raporların bazılarında maddi hatalar tespit ettik. Ancak asıl sorun altyapı. Metro hattının zemine etkisine dair net bir geoteknik rapor olmadan kimse evine dönemiyor” dedi. Kadı, yapısı riskli olsun ya da olmasın tüm tahliye edilen yurttaşların evlerinden uzak kaldığını vurgulayarak, “Aslan Apartmanı neden çöktü, zemindeki boşalmaya ne yol açtı sorularının yanıtı yok. Altyapı netleşmeden en sağlam bina bile güvende değildir” ifadelerini kullandı. Riskli yapı ilanlarının kentsel dönüşüm süreciyle birlikte yurttaşları borçlandırdığını belirten Kadı, “Bu insanlar sebep olmadıkları bir durumun bedelini ödemeye zorlanıyor” dedi.