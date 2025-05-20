Gebze’de boya fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saat 12.00 sıralarında bir boya fabrikasında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.
Gebze'de Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu'ndaki boya fabrikasında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sürüyor.