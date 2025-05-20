Gebze’de boya fabrikasında yangın

Kocaeli'de boya fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Gebze'de Pelitli Mahallesi Tavşanlı Yolu'ndaki boya fabrikasında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiyecilerin yangına müdahalesi sürüyor.