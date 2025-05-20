Gebze’de boya fabrikasındaki yangın söndürüldü: 4 işletme etkilendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Pelitli Mahallesi'nde bulunan boya fabrikasının kazan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE, zabıta, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, 33 araç ve 98 personelle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Öte yandan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Özyiğit, can kaybı yaşanmadığını dile getirerek, "Mal ile ilgili de iş yeri, sigorta ve güvenlik tedbirlerini almışlar. Hem mülk sahibi hem kiracılar gerekli tedbirleri almışlar. 5 bağımsız alanda 4 işletme var, biri boş. 4 işletmenin 4'ü de etkilendi, yandı ama şükür ki etrafa yayılmadı. Müdahaleyle beraber söndürülmüş oldu" ifadelerini kullandı.