Gebze’de boya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilesinde bir boya fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bölgede incelemelerde bulunan Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, “Kuru otlar ya da elektrikten çıkmış olma ihtimalini değerlendiriyoruz” dedi.

Yangın, Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Caddesi’nde bulunan boya fabrikasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuru boya deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Dumanlar gökyüzünü kaplarken, alevler kısa sürede büyüdü. Fabrika çalışanları 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdivenle müdahale ettiği yangın 1 buçuk saatin ardından söndürüldü. Depodan geriye demir yığını kalırken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor. dedi.