Gebze’de ‘çürük yurt’ endişesi

Gebze Muallimköy Kredi Yurtlar Kurumu Yurdu’nda kalan erkek öğrenciler, depreme dayanıksız olduğunu iddia ettikleri binadan kız öğrencilerin yeni yapılan yurda taşındığını kendilerinin ise eski yurtta bırakıldıklarını söyledi. Öğrenciler, yetkililere seslenerek sorunlarına çözüm istedi.

1999 Marmara Depremi öncesinde inşa edilen Gebze Muallimköy KYK Yurdu 2019 yılında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki Marmara depreminde de hasar aldı. Bu yurda alternatif olarak Nilüfer Hatun KYK yurdu yapıldı. Yurt, 2024 tercih döneminde başta Gebze Teknik Üniversitesi’nin olmak üzere karma olarak duyuruldu. Fakat Nilüfer Hatun KYK yurdu, “kız yurdu” olarak faaliyete geçti. Bu durum erkek öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Yetkililerin binayla ilgili açıklama yapmaması ve erkek öğrencilerin bu binada barınmaya devam etmek zorunda bırakılması hem öğrencileri hem de ailelerini tedirgin etti.

Öğrenciler, sosyal medyada başlattıkları #gebzekykcanderdinde etiketiyle yetkililere seslendi. Kaygı içindeki öğrenciler, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

Yurt yönetimi yeni yurdun kapasite yetersizliğinden yapıldığını söyledi. Yurdun bazı kolonlarında ise demirler görünüyor.

(Fotoğraf: BirGün)

DEPREM GÜÇLENDİRMESİ YAPILMIŞ

BirGün’e konuşan öğrenciler, "Bizler öncelik ya da ayrıcalık kabul etmiyor, eşitlik istiyoruz. Devletimizin yurdunda kalmayı seçtiğimiz için eziyet çekmek istemiyoruz. Hangi dine ve fikre hizmet ettikleri belli olmayan özel yurtlara mecbur bırakılan sistemi kabul etmiyoruz. Bizler bu ülkenin mimarları, mühendisleri ve bilim insanları olacağız. Hak ettiğimizin depreme dayanıklı olmayan dört duvarlar arasında yaşamak olduğunu düşünmüyoruz. Okulumuzun yanında ya da içinde, isteyen bütün öğrencilerin kalabileceği kadar erkek ve kız yurdu yapılması şarttır. Nasıl ki deprem bölgesinde 45 günde hastaneler yapılabiliyorsa, bugün burada da erkek yurdu inşaatı acilen başlatılmalıdır. İvedilikle yine okulumuz için erkek yurdu inşaasının başlatılmasını ve hızlı bir şekilde bitirilmesini talep ediyoruz. Talep ettiğimiz yeni yurt inşa edilene kadar, daha önce bize vaat edilen ve bize göre yapılan yurdun diğer yarısını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yurt müdürlüğü tarafından gazetemize yapılan açıklamada ise yeni yurt binasının eski yurdun ihtiyaca yanıt verememesi üzerine yapıldığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından önce karma olarak açıklanana yurdun sadece kız yurdu olarak açıldığı aktarıldı. Müdürlük, yurdun güçlendirme çalışmalarının pandemi döneminde yapıldığını ve herhangi bir sorunun bulunmadığını açıkladı.