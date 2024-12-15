Gebze’de KYK bilmecesi

Ada Sude ATAK

Kocaeli’nde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri, alınan kararla üniversitenin yanına yapılan ancak çok sayıda eksiğin bulunduğu Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı Gebze Nilüfer Hatun Yurdu’na taşınmak zorunda bırakıldı.

Yapımına 2023’te başlanan yeni yurdun 2024-2025 eğitim öğretim yılının başında tamamlanmaması üzerine öğrencilerin eski yurtları olan Gebze KYK Kız Öğrenci Yurdu’na yerleşmesi istendi. Taşınma süreci aylarca ertelenirken yurt yönetimi tarafından öğrencilere dün yurda geçileceğinin haberi perşembe günü verildi. Kısıtlı sürede yeni yurda taşınmak zorunda kalan öğrenciler, burada çok sayıda sorunla karşı karşıya kaldı.

İki bloktan oluşması planlanan Gebze Nilüfer Hatun KYK Yurdu’nda yalnızca bir blokunun inşası tamamlandı. Yurtta odaların 4 kişilik planlandığını ancak odaların 6 kişiliğe çıkarıldığını ifade eden öğrenciler odalarda yalnızca 4 adet çalışma masası olduğunu söyledi. Çalışma masalarının eksik olduğunu söyleyen öğrencilerin ise yurt müdüründen “Belki pazartesi günü gelir” cevabını aldıkları ve yurt görevlilerinin “masalarını birlikte kullanın” dediği ileri sürüldü. Öğrenciler aynı zamanda yurtta bir ay boyunca internetin de olmayacağını ifade etti.

4 KİŞİLİK ODADA 6 KİŞİ

Diğer bloğun inşaatının devam etmesi nedeniyle öğrenciler, güvenlikleri açısından da endişeli. Yurda gelen Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer sorunlara ilişkin öğrencilere açıklama yaptı. Yavaşer’in yurdun ikinci blokunun 3 hafta sonra açılacağını ve bu süre boyunca odaların 6 kişilik olacağını söylediği öğrenildi. Yavaşer’in aynı zamanda “bazı durumlarda yine kapasite artırımına gidilerek odaların 5-6 kişiye çıkarılabileceğini” söylediği aktarıldı. Çalışma masalarına ilişkin öğrencilerin sorularına yanıt veren Yavaşer, “süreci hızlandırmaya çalışacağız” dedi. Öğrencilerse yeni yapılan yurtlarının daha yaşanabilir olması için yetkililerden yapıcı ve hızlı çözümler bekliyor.