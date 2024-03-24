Gebze’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Z. idaresindeki 34 NV 5335 plakalı Yamaha marka motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yola savrulan M.Z., yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan M.Z., özel bir hastaneye sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.