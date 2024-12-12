Gebze’de plastik malzeme imalathanede yangın



Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi 1167. Sokak’ta faaliyet gösteren plastik malzeme imalathanesinde bulunan döküm fırınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması neticesi söndürülen yangın sebebiyle imalathanede hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.