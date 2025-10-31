Gebze’de yıkılan binanın yakınındaki 12 bina mühürlenmişti: 1 binada daha çatlaklar oluştu

Kocaeli'de 29 Ekim Çarşmaba günü çöken ve 5 kişilik aileden 4'ünün hayatını kaybettiği 7 katlı binanın etrafındaki 12 bina mühürlenmiş, 45 aile tahliye edilmişti.

Dün sabah enkaz alanında Cumhuriyet savcıları inceleme yapmıştı. Enkaz bölgesinde adli inceleme süreceği için, enkaz kaldırma çalışmaları başlamadı.

Bölgede, çökmenin olduğu ilk gün tedbir amaçlı 9 bina mühürlenmişti. Ardından ilerleyen süreçte yapılan çalışmalarla 3 binanın daha mühürlenmesine karar verildiği öğrenilmişti.

Toplam 12 bina belediye ekipleri tarafından mühürlenerek binalardaki 45 aile evlerinden tahliye edilmişti. Ailelerden bir kısmı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Balyanoz Koyu Sosyal Tesisleri’nde misafir edilirken, bazılarının da kendi istekleriyle yakınlarının evlerine gittiği öğrenilmişti.

Yıkımın yaşandığı Arslan Apartmanı’nın enkazı ve mühürlenen 12 binanın bulunduğu bölge, dronla görüntülenmişti. Bölgede bir süredir devam eden metro hattı çalışmasının olduğu görülmüştü. Metro çalışması nedeniyle açılan kuyu da dron görüntülerine yansımıştı.

BİR BİNADA DAHA ÇATLAKLAR MEYDANA GELDİ

Yıkılan ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü 7 katlı binanın 100 metre yakınında bulunan 6 katlı bir binada çatlaklar oluştu.

Çatırdama seslerinin geldiği binada oturanlar panikle dışarı çıktı.

Aksesapağı Mahallesi İbrahimağa Caddesi’nde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Binanın çevresi emniyet şeridiyle giriş-çıkışa kapatıldı.