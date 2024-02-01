Gebze’deki fabrikada rehine krizi sürüyor: Saldırganın kimliği belirlendi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Fabrikada çalışanları rehin alan şahsın sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı ve rehinelerden birinin doğum gününün kutlandığı ortaya çıktı. Saldırganlardan birinin alçı, boya, sıva ve bina dekorasyonu işleri yapan İbrahim Y. olduğu öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan ABD firması P&G'nin fabrikasının ana binasını basan kişi, İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto etmek için işçileri rehin aldı.

Gebze’de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren ABD firması P&G’ye ait fabrikanın ana binasına girdi. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti.

Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

ÜSTÜNDE BOMBA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Çitlerden atlayarak fabrikaya girdiği iddia edilen şahıs, üstünde bomba olduğunu da öne sürdü.

Öte yandan, şahsın fotoğrafı da ortaya çıktı. Elinde tabanca bulunan şüphelinin "Kapılar açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görülüyor. Şahsı ikna çalışmaları sürüyor.

REHİNELER DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Rehine krizinin yaşandığı fabrikadan yeni görüntüler geldi. Rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırganlardan doğum günü kutlamak için izin istedi.

Saldırganların izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. Daha önceden alınan pastaya koyulan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı.

Videoda rehinelerin sağlık durumlarının da iyi olduğu gözlemlendi.

SALDIRGANLARDAN BİRİNİN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırganlardan birinin alçı, boya, sıva ve bina dekorasyonu işleri yapan İbrahim Y. olduğu tespit edildi. İbrahim Y.'nin sosyal medya paylaşımında ise, "Bu saatten sonra sevdiklerimin yapacağı tek şey benim için Filistin'e dua ettikleri gibi dua etmektir" dediği ortaya çıktı.