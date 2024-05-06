‘Geç geldiniz’ diyerek ambulansa kürekle saldırdı: Hamile sağlık çalışanı yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde hasta yakını Y.A., "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldırdığı ambulansın camlarını kırdı. Hamile sağlık çalışanı, kırılan cam parçaları ile yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Güncel 06.05.2024 08:50 Giriş: 06.05.2024 08:50

Güncelleme: 06.05.2024 08:51 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA