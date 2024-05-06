‘Geç geldiniz’ diyerek ambulansa kürekle saldırdı: Hamile sağlık çalışanı yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde hasta yakını Y.A., "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldırdığı ambulansın camlarını kırdı. Hamile sağlık çalışanı, kırılan cam parçaları ile yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Adana Kozan'a bağlı Karacaoğlan Mahallesi Itır Sokak'ta gece saatlerinde ihbar üzerine hastaya müdahaleye giden ambulansa, hasta yakınları saldırdı.
DHA'nın haberine göre, "Geç geldiniz" diyerek kürekle saldıran hasta yakını Y.A., ambulansın camlarını kırdı.
Saldırı sırasında ambulanstaki hamile bir sağlık çalışanı, gözüne gelen cam parçaları nedeniyle yaralandı. Düşük yapma riskiyle hastaneye kaldırılan sağlık çalışanı, tedaviye alındı.
Öte yandan sağlık çalışanları, olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Y.A. hakkında şikayette bulundu.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.