Geç gelen adalet adalet değildir

Hatay Kırıkhan’da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 55 kişinin hayatını kaybettiği Kupik Apartmanı’na ilişkin müteahhit Ziyadin Kupik ile proje müellifi Nezir Günay hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede inşaatta kullanılan betonun 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliği’ne aykırı olduğu, kolonların bazılarında eksik demirlerin olduğu, projede eksikliklerin bulunduğu, İmar Kanunu 28’nci maddesinde belirtilmesine rağmen uygulama sırasında yeterince denetim yapılmadığı ve imalatların yeterince kontrol edilmediği belirtdi. İddianamede, bu hatalardan ve eksikliklerden teknik uygulama sorumlusu mimar Necati Uçar’ın kusurlu olduğu kaydedildi.

İddianamede, yönetmeliklere uygun olmayan statik proje ve hesaplarını onaylarak inşaatın yapımına izin veren, yapının usulüne uygun olmayan tadilat ruhsatını onaylayan Kırıkhan Belediyesi Başkanı İsmail Turan’a da kusur atfedildi. Şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Tutuklu sanığın bulunmadığı davanın ilk duruşması, 14 Şubat’ta Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Kupik Apartmanı’nda 25 yaşındaki oğlu Efe Çağlar’ı kaybeden Hasan Karagöz, "Depremin üzerinden 2 yıl geçti. Dosya kapsamında tutuklu sanık yok. Umarım ilk duruşmada oğlumun ve diğer ölenlerin sorumluları hakkında tutuklama kararı çıkar. Geç gelen adalet, adalet değildir’’ dedi.